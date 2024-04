Presidente del CDE y frustrado viaje de Jadue a Venezuela: “No tengo conocimiento de que él tenga una orden de arraigo”

El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, aseguró este jueves que la querella que presentará el organismo en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se concretará antes de que el jefe comunal sea formalizado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte el miércoles 29 de mayo ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago.

“Nosotros seguimos trabajando en esa querella. Nuestro Comité Penal está trabajando ya hace algunas semanas en la redacción del texto. La decisión de querellarse ya es una decisión firme, una decisión adoptada”, dijo.

“Es una querella que tiene que ser presentada antes de la fecha de la formalización, así que ese es nuestro último término”, precisó.

Letelier abordó además el reclamo de Jadue, por su frustrado viaje a Venezuela, luego que el Ministerio Público informara al abogado Ramón Sepúlveda, representante del alcalde, que haciendo valer sus facultades legales de procurar y asegurar la realización de la audiencia de formalización era posible “solicitar judicialmente una medida cautelar personal para cumplir con el objetivo”.

“Yo no tengo conocimiento de que él tenga una orden de arraigo. No conozco los antecedentes de esa prohibición”, señaló el presidente del CDE, recordando que “la única manera de poder detener a una persona de un viaje que puede hacer es que exista una orden de arraigo”.

Jadue, que según el Ministerio Público, desistió voluntariamente de viajar, calificó de “arbitraria” la acción del equipo de fiscales que encabeza Giovanna Herrera, señalando que “se ha establecido una medida cautelar de facto” en su contra.

En esa línea, el presidente del CDE hizo hincapié en que instituciones como el organismo que él dirige y el Ministerio Público actúan “mediante instrumentos legales”, descartando animadversión hacia el líder comunal.

“Lo nuestro es hacer los actos procesales que así se ameritan y el Ministerio Público tiene también vías formales para hacer este tipo de cosas. Yo no conozco que haya otra decisión que no sea la decisión que consta en el expediente y que yo sepa él no tiene una orden de arraigo vigente”, reiteró.

Respecto a la querella que están redactando, Raúl Letelier dijo que este tipo de documento no son sencillos.

“Nosotros tenemos que trabajar mucho en hacer esos textos para que queden bien, para que muestren correctamente lo que nosotros pedimos. En esas querellas, desde luego, van la descripción de hechos que constituyen delitos. Ahí vamos a explicar ese tipo de hechos y qué delitos son los delitos que concurren. Pero esos delitos preferimos primero contárselos al tribunal, que es el destinatario de esa querella, y luego lo contaremos a la prensa”, precisó.