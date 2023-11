Profesor de liceo técnico profesional Marcelo Cofré se convierte en el ganador del Global Teacher Prize Chile 2023

Este miércoles se conoció al ganador del Global Teacher Prize Chile 2023, que tuvo como ganador a Marcelo Cofré Seguel, quien es profesor de la especialidad de Mecánica Automotriz en un liceo técnico profesional de la comuna de Temuco, en la Región de La Araucanía.

Cofré imparte clases en la Región de La Araucanía y desde el año 2006 forma parte del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo de Temuco, donde es ampliamente querido por la comunidad escolar que lo postuló para ganar este premio. Cofré también hace clases en la educación superior, en Inacap, y fue parte de un grupo de 3.000 postulantes que luego de avanzar el proceso terminó con 21 semifinalistas y luego se culminó con seis profesores que fueron finalistas en esta premiación.

El Global Teacher Prize es un reconocimiento que busca visibilizar y promover el rol fundamental que juegan los profesores de Chile, donde las comunidades educativas postulan a aquellos docentes que dejaron huella y el jurado que escogió al ganador estuvo compuesto por Josefina Santa Cruz, ex decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo; Eligio Salamanca, profesor y ganador del premio el año 2016; Carola Fuentes, periodista y directora de la Ventana Chile; Alejandro Carrasco, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y Claudia Lagos, subsecretaria de Educación Parvularia.

A través de un video introductorio con la historia de Cofré, se dio cuenta de su trabajo en el liceo técnico profesional, donde comentó parte del quehacer dentro de la carrera de Mecánica Automotriz. En ese sentido el profesor destacó que “la mecánica es una herramienta que los chicos adquieren y que les da el inicio para insertarse en el mundo laboral. No solamente como técnico en mecánica automotriz, sino que también para insertarse en cualquier institución o carrera que ellos quieran seguir”.

Al momento de conocer los resultados, el profesor destacó que “tengo palabras de gratitud para Elige Educar, para el equipo directivo, para mi equipo docentes, para mis profesores que me formaron, para mi suegro Juan Antilef. Espero estar a la altura de lo que se viene, espero ser un aporte, espero seguir contribuyendo con mis niños, crear oportunidades y abrir puertas para que ellos se desarrollen en lo profesional y en lo social”, afirmó Cofré una vez que recibió el reconocimiento de los presentes.

En medio del video de presentación del pedagogo, sus alumnos destacaron el trabajo que realiza Cofré en sus clases y en su relación con la comunidad educativa. El profesor cuenta con el reconocimiento de sus estudiantes a través de chapitas, poleras y un comic manga.

“Yo consigo más con mis estudiantes siendo un amigo, una persona que los escucha, entonces me gusta eso de educar desde el amor, la piel y la cercanía”, dijo el profesor Marcelo Cofré, quien añadió que “nunca lo pensé (estar en esta instancia). Yo siempre he trabajado por cariño, por vocación. Sin duda agradezco a la comunidad educativa, a los niños, a los estudiantes a los apoderados que ya me han dado 17 años de amor, 17 años de confianza y me han permitido educar a muchas generaciones”.

Previo a conocerse al ganador, el titular de Educación, Nicolás Cataldo subió al escenario para saludar a los finalistas.

“Creo que estamos en un momento bien crucial en la educación” y agregó que “bien tensionada por distintos fenómenos. Tenemos el desarrollo de reactivación educativa, la convivencia escolar que es un tema, donde en las escuelas debemos trabajar con eso. La recuperación de aprendizajes es un tema muy importante también. Los avances de la ciencia, de la tecnología van tensionando los procesos pedagógicos. La juventud ha cambiado, eso es real. Por tanto, la profesión docente es una profesión que está en permanente cambio, en permanente transformación, en permanente transición. Los profesores y profesoras nunca dejan de formarse. Está la formación inicial, pero también la formación en servicio (...) es un ejercicio individual y colectivo”.

El grupo de profesores finalistas también estuvo compuesto por Francisco Carrasco, de Matemática (Región Metropolitana), Ismael Ahumada, de Educación Musical (Región de Aisén), Evy Ordinola, de Lenguaje (Región de Tarapacá), Isis Collao, de Historia (Región Metropolitana) y Pablo Ramírez de Física, también de la RM.

El gran ganador obtendrá un premio consistente en US$ 8.000, mientras que los finalistas recibirán hasta US$ 2.500.