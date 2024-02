René Lues (DC), concejal de Viña del Mar: “La alcaldesa tendrá que asumir su responsabilidad por la información de desaparecidos irresponsable que entregó”

“Las cifras que entrega la alcaldesa no son reales, son cifras muy irresponsables (...) tendrá que asumir su responsabilidad frente a la información que entregó”, dice de entrada el concejal de Viña del Mar René Lues (DC).

De esta manera, la autoridad regional expresa el malestar que existe en parte del concejo municipal de la Ciudad Jardín por la decisión de la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD) de informar la cifra de fallecidos y desaparecidos en las horas posteriores al megaincendio ocurrido en Viña de Mar y Quilpué, que hasta ahora deja un salgo de 131 fallecidos. Una determinación que incomodó a las autoridades de gobierno porque abultó las cifras de desaparecidos.

La edil de Viña del Mar llegó a señalar la existencia de 372 desaparecidos con una metodología que no cumplía con los estándares de manejo de datos con el que está operando la mesa de trabajo integrada por Carabineros de Chile, el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones de Chile; y organismos colaboradores como el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Subsecretaría de Justicia. En vista de eso, desde el gobierno salieron a aclarar la situación e indicaron que la cifra real era muchísimo más baja.

Por otro lado, la administración de la militante de Revolución Democrática ha sido cuestionada por no contar con el plan de emergencias que correspondía ni tampoco con un plan de evacuación en caso de incendios. Una crítica que ha sido refutada por el municipio.

FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

¿Cómo evalúa la gestión del municipio frente a los incendios?

La municipalidad está completamente superada por el desastre, por este megadesastre. Al municipio le ha costado reaccionar adecuadamente, acorde a la magnitud de la crisis. A diferencia del incendio anterior, el de diciembre de 2022, en esta ocasión, ha estado completamente al debe.

¿Qué le parece la decisión de la alcaldesa de dar a conocer personalmente la cifra de desaparecidos y fallecidos?

Hay que ser categórico, aquí hay que hacer caso a los informes oficiales, que son los que entrega el Ministerio Público, la delegación regional, Carabineros. El municipio ha entregado cifras muy irresponsables. No se puede confundir llamados telefónicos de las personas desesperadas, anotar que desaparecieron e ir sumando, y sumando, y sumando gente desaparecida, sin ningún tipo de análisis y dar una cifra de trescientas setenta y dos personas, cuando los organismos encargados oficialmente no tenían ese mismo número. Entonces, esto confunde más que ayuda. Las cifras que entrega la alcaldesa no son reales, son cifras muy irresponsables.”

¿Se apuró en entregar esas cifras?

No tengo idea por qué dio esas cifras ni cómo las consiguió. Tiene que ser por motivos de que fueron recibiendo información en la emergencia, llamados telefónicos. Todo fue un enjambre de información sin análisis posterior.

¿Nunca compartió la metodología con el concejo?

Nunca la compartió, no la conocemos, no sabemos por qué no compartió esos datos. Nos enteramos 7 días después del inicio de la emergencia, son cifras que no son razonables y también preocupantes. Que la alcaldesa diga estas cifras tan distintas que las que entregan los organismos oficiales, genera una sensación de angustia en la gente, porque son datos que entrega una autoridad.

¿Qué responsabilidad le cabe a la alcaldesa?

Cuando ya se sepa realmente lo que pasó, la alcaldesa tendrá que asumir su responsabilidad frente a la información que entregó y también frente a los planes que no están vigentes. (...) hay que hacerse responsable de lo que uno dice y hace, o deja de hacer también. Los liderazgos que valen son aquellos que asumen su responsabilidad cuando corresponde.

¿El municipio contaba con un plan de evacuación y de emergencia actualizado al momento del incendio?

Ese es un tema que vamos a investigar de manera muy rigurosa, porque las conclusiones de CIPER son gravísimas, por cuanto implicarían una negligencia inexcusable de la municipalidad. Tanto en la prevención del incendio como en la gestión de la evacuación de las personas afectadas, que es donde más se produjeron muertes. Porque la gente no sabía cómo salir y hacia dónde ir. No hay un plan que esté de acuerdo a los criterios y formatos de Senapred. Esto puede causar consecuencias muy graves para el municipio, ya sea de responsabilidades civiles, penales y también políticas.”

La alcaldesa respondió que tenía un plan vigente hasta el 2025...

Ese es un plan previo a la ley Senapred. Ese plan no habla, por ejemplo, de evacuación. Es un plan que estaba superado, porque Senapred exigió que ese plan se tendría que ajustar, con todas sus exigencias, y eso es lo que no se hizo. No tener ese plan vigente ni tampoco el plan de evacuación, por supuesto que pudo haber afectado. Eso tiene que ser investigado tanto administrativa como penalmente.

¿En el concejo municipal aprobó el plan de emergencia al que alude la autoridad?

No, nosotros por lo menos los concejales, hoy día recién conocimos esto. No lo hemos discutido como concejo formalmente. Yo por lo menos, como concejal no tenía información respecto de la no vigencia de este plan, ni tampoco de su correlativo plan de evacuación. El concejo municipal no ha sido informado ni se le ha pedido esta aprobación, tampoco informe de avance bajo los criterios de Senapred. Eso no ha pasado por el concejo ni lo hemos aprobado.