Subsecretario para las Fuerzas Armadas viaja a Arica tras muerte de conscripto en instrucción militar en Putre

El 27 de abril un trágico hecho ocurrió en Putre, Región de Arica y Parinacota.

Durante la madrugada, un grupo de conscriptos de la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco realizó una marcha de instrucción desde el Campo de Entrenamiento Pacollo hasta el cuartel militar de Putre. En ese trayecto, un joven conscripto que se encontraba realizando el Servicio Militar hace dos semanas terminó fallecido.

De acuerdo al Ejército, el joven, identificado como Franco Vargas, presentó “problemas respiratorios” siendo trasladado “de inmediato” hasta un centro asistencial. Terminó perdiendo la vida en el Cesfam de Putre. Su madre, Romina, sin embargo, acusa negligencia por parte de sus superiores. Esa mañana, dice su madre, quien basa su información en lo sostenido por compañeros de su hijo, las condiciones climáticas eran extremadamente bajas.

El abogado de la familia señaló que el joven habría pedido una “chaqueta” para pasar el frío y esto le fue negado. Esa mañana, a eso de las 5 AM, dice el abogado, había -15° y no contaban con la implementación para el frío extremo. A eso se suman los 4 mil metros de la altura de las pampas nortinas. Según sostienen, Vargas se habría desmayado previamente, lo cual no fue advertido por los militares a cargo del grupo. Su madre, además, acusa que fue golpeado.

Franco Vargas ingresó como voluntario al Servicio Militar.

De los 245 conscriptos que hicieron la fatídica marcha, 45 terminaron con un cuadro infeccioso. Seis fueron derivados hasta el Hospital de Arica y otros dos fueron trasladados hasta Santiago.

Por orden de la ministra de Defensa, Maya Fernández, -quien se encuentra en Iquique-, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, viajó este jueves hasta Arica. Inicialmente, el propósito del viaje, dicen desde la cartera, es que el subsecretario revise en terreno el estado de salud de los jóvenes que terminaron hospitalizados.

Desde Defensa señalan que el 29 de abril regimiento cursó un sumario interno para verificar cómo se produjo el caso. Además, la fiscalía militar se encuentra recopilando los antecedentes con lo que se iniciaría una investigación penal.

Por último, desde la cartera sostienen que el subsecretario ha estado en contacto con la madre de la víctima desde el lunes. Asimismo, la madre solicitó a la ministra poder tener información diaria respecto a las responsabilidades del caso.

En conversación con el matinal de Chilevisión, la madre dijo estar “destruida”. “Me mataron en vida”. En el mismo programa, el abogado dijo que se encuentra recopilando antecedentes para presentar una demanda contra el Ejército. El joven se había presentado como voluntario al Ejército para realizar el Servicio Militar.

“La cartera colaborará activamente en esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos”, indicó Defensa en un comunicado. La cartera precisó que la ministra Fernández se encontraba en Cañete al momento de los hechos, producto del asesinato de tres carabineros en esa comuna.

“Se coordinó con el Ejército de Chile la asistencia de un equipo de apoyo de nivel central, encabezado por el Comandante del Comando de Operaciones Terrestres del Ejército de Chile, General de División Pedro Varela, junto a un equipo médico especializado de la institución que están desplegados en Arica desde el día lunes 29 de abril”, agregó Defensa.