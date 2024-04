Tohá asegura que se solicitará extradición de prófugo por el homicidio del mayor Sánchez si eventualmente se hubiese fugado del país

La mañana de este martes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la situación de Dayonis Orozco, prófugo por el homicidio del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, quien de acuerdo a los últimos antecedentes se habría fugado de Chile y estaría en Ecuador.

En conversación con el matinal Buenos Días a Todos, Tohá señaló que, si bien no puede revelar detalles de la información para el éxito de la investigación, afirmó que si Orozco es encontrado fuera de Chile, se le solicitará su extradición.

“Si lo encuentran la vamos a solicitar (la extradición), sin duda alguna”, afirmó la titular del Interior.

Respecto a su paradero, indicó que, suponiendo que “esta persona está en Ecuador. ¿Le conviene o no le conviene a la investigación policial que él sepa que todos sabemos que está ahí? A mi me preocupa mucho esto, nosotros le estamos anticipando que sabemos donde está. Le aseguro que si estaba ahí, ya no está, ya huyó”, planteó la secretaria de Estado.

En ese sentido, señaló que “uno nunca sabe a ciencia cierta”, el lugar dónde se encuentra una persona prófuga, “porque a veces la persona no está ahí, sino que está su teléfono solamente y esa es la forma fundamentalmente de darle seguimiento cuando hay desplazamientos tan grandes”.

“No puedo entrar muy en detalle, pero se sabe acá hubo colaboración, hubo otras personas que intervinieron para este desplazamiento y por eso es tan importante este esfuerzo que hay que hacer”, destacó la ministra.

En esa línea, afirmó que no tiene “dudas que tendremos la mayor colaboración de Ecuador en este esfuerzo”.