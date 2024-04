U. de los Andes abre investigación para “establecer eventuales responsabilidades” en caso de Catalina Cayazaya

“Le arrebataron las ganas de vivir”.

Esa es la afirmación que hizo Carolina Cors, madre de Catalina Cayazaya, para graficar la situación que vivió su hija como estudiante de Terapia Ocupacional en su etapa de internado en la Universidad de los Andes y que terminó con la joven quitándose la vida.

Cors escribió una carta abierta divulgada en redes sociales en que señala que la estudiante ingresó el 2017 a la carrera y “pasó los primeros años sin problemas, querida por sus pares y profesores”.

“Hasta que en 2022 inició el internado. Un lugar donde está normalizado el maltrato a los internos en las carreras de la salud”, señaló.

La mujer asegura que su hija fue maltratada por sus tutoras y expone que esa situación fue determinante en la decisión que tomó.

“Fui a la universidad, me entreviste con sus profesoras y la directora de carrera. Les planteé todas las irregularidades en que se incurrió, documentado con mails y mensajes de WhatsApp, les mostré que mi hija ya no quería vivir, que perdió la esperanza y el propósito vital. Solo promesas de que se investigaría. Ninguna investigación, ninguna sanción. Solo que su última tutora, ya no recibirá más internas en su consulta particular. Mi hija fue la última”, escribió.

“¿Será mucho pedir que esta terrible experiencia sirva para que se revisen los protocolos y esto no se vuelva a repetir?”, expresó Cors, asegurando que la comunidad universitaria desconocía lo que había ocurrido con su hija.

Al hacerse público lo ocurrido, este miércoles, en su cuenta en Instagram, la casa de estudios dio a conocer un comunicado en que afirman que iniciaron “una exhaustiva investigación para determinar las eventuales responsabilidades”.

“Al mismo tiempo revisaremos el sistema de prácticas y vínculos con los campos clínicos que buscan garantizar un ambiente seguro para nuestros estudiantes”, agregaron.

La universidad además hizo ver su “total rechazo a cualquier tipo de maltrato y el compromiso de asegurar un ambiente de aprendizaje respetuoso y amable donde se facilite la escucha, el diálogo y la acogida”.

---

El Ministerio de Salud tiene a disposición de la ciudadanía un número telefónico, en caso de tener consultas o inquietudes sobre acciones o intenciones suicidas, tanto propias como de un cercano o cercana. Si siente que necesita ayuda con respecto a este tema puede comunicarse con Salud Responde al 600-360-7777.