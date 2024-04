Un fallecido y 15 personas lesionadas tras accidente de tránsito que involucró a un bus de dos pisos en Valdivia

Pasadas las 05.00 am de este domingo, un accidente de tránsito se produjo en la ruta T-202, que une San José de la Mariquina con Valdivia, región de Los Ríos.

Según reportó Carabineros, el siniestro vial involucró a un vehículo menor de color azul y a un bus de dos pisos de la empresa Tur Bus, a la altura del kilómetro 20 de la ruta.

Como resultado de la colisión frontal, el conductor del vehículo menor falleció. El bus, en tanto, permanecía volcado a un costado de la calzada, con el conductor de la locomoción colectivo atrapado y gravemente herido.

Posteriormente, el conductor del bus fue trasladado hasta el hospital base de la ciudad de Valdivia con riesgo vital.

El capitán Felipe Soto Gallardo, oficial de la 2da Comisaría de Carabineros Los Lagos, explicó que los 14 pasajeros del bus resultaron lesionados.

Uno de los pasajeros del bus, el arquero Paulo Garcés, relató a través de redes sociales cómo vivió el accidente: “Gracias Dios mío. Ya estoy en casita. Tuve mucho miedo. Pensaba en mis hijos. Dios me protegió. Un auto nos chocó de frente 5.30 am y nos desbarrancamos y volcamos...Los árboles nos frenaron. Gracias al auxiliar que me levantó, abrazó y calmó. A los Bomberos y ambulancia, gracias”.

Junto con ello agradeció al chofer del bus y reveló que se encuentra fuera de riesgo vital: “Dios quiera que el conductor del bus se recupere, estaba atrapado (ya averiguamos y estaba fuera de peligro) y le agradezco todo lo que hizo porque nos salvó la vida”.

Carabineros, además, informó que en el lugar hay personal policial efectuando los desvíos correspondientes. La Fiscalía ordenó la concurrencia de la Sección de Accidentes de Tránsito (SIAT) para investigar las causas del siniestro vial.