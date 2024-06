Columna de Gastón Occidente necesita a Chile para competir con China en las industrias del futuro

Existen dos países que pueden producir el kg. de Hidrógeno Verde (H2V) a menos de 1,6 US$: Chile y China, sin descartar países vecinos que reciben algo de la radiación del Desierto de Atacama. Un estudio de McKinsey, por su parte, concluye que nuestro país alcanzaría costos en un rango de US$ 0,95 a US$ 1,05 en 2030, lo que le permitiría llegar con un precio más bajo que sus competidores a los principales mercados del mundo. Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard, indica que es como tener un costo de 30 US$ el barril de petróleo cuando el precio de mercado es US$ 90. Esto también ocurre con el litio, metal que Chile puede producir a un tercio del costo de los competidores.

Si a esto se suma que somos de los pocos países que cuenta con tierras raras y que tiene las mayores reservas mundiales de cobre, se entienden las declaraciones de Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, en su reciente viaje a Chile: “Chile podría ser socio estratégico de EE.UU. en energías limpias”. También las palabras del Canciller alemán, Olaf Scholz: “Las condiciones aquí (en Chile) son de las mejores en el mundo para la producción del hidrógeno verde”.

El cambio de la matriz productiva de nuestro país está en pleno desarrollo, con una primera camada de 46 proyectos de H2V, y son muchas las industrias por desarrollar que son intensivas en energía como el amoníaco para combustible, logística, nitrato de amonio para explosivos o fertilizantes, combustibles carbono neutrales, Data Centers y procesadores, servicios globales, industrias intensivas en agua desalinizada barata producida con energías verdes, acuicultura de recirculación, industrias metalmecánicas, siderurgia y muchas otras.

Para dimensionar el impacto algunos datos. Si la región de Arica y Parinacota (AYP), que concentra la menor superficie de las cinco regiones nacionales que tienen este potencial, dedica el 60% de su superficie a producir H2V podría exportar más que Chile entero, alcanzando a 100 mil MMUS$ que corresponden a 80 millones de ton de H2V, volumen cercano al mercado mundial actual de Hidrógeno (que se espera supere los 600 millones de toneladas).

Con todas sus regiones, Chile podría multiplicar por seis o más veces sus exportaciones actuales, aumentado su PIB en tres o más veces, llegando al nivel del PIB per cápita de Alemania; suficiente para todas las necesidades sociales razonables.

En la actualidad, se trasladan a Chile data centers e industrias digitales con una inversión de 4.800 MMUS$.

Se espera que con el desarrollo de estas industrias lleguen a Magallanes 45 mil personas.

Así las cosas, hay dos grandes frentes por desarrollar. Las exportaciones en estos rubros con ventajas absolutas a nivel mundial y el power shoring, que es la instalación de actividades intensivas en energía donde hay energía verde, barata y abundante.

Chile es el mejor país del mundo para hacer power shoring y las condiciones ya están disponibles. A modo de ejemplo, en AYP se están invirtiendo 1.803 MMUS$ en parques solares, para producir 1.332 MW, lo que supera en 33 veces el consumo de la Región que alcanza a 40 MW en horario peak.

A nivel mundial, las zonas francas se están transformado en ecoparques certificados que aportan un sello verde a sus usuarios. En todas estas regiones deberían desarrollarse los mayores ecoparques del mundo generando grandes inversiones, posibilidades de empleo y de calidad de vida. El paisaje de estas regiones está cambiando a pasos agigantados y su competitividad para atraer talento, inversiones y emprendimiento también.

Desde un punto de vista geopolítico podemos adquirir un gran poder de negociación, transformándonos en proveedores esenciales de las mayores economías del mundo, distribuyendo estos recursos y productos asociados entre China, EE.UU., Europa y otros.

En estos rubros, Chile tiene la misma ventaja que en la astronomía, campo en el que Chile concentra cerca del 70% de la capacidad mundial por la pureza de sus cielos. En esta nueva etapa Chile no tiene límites y será el país más importante para combatir el cambio climático. Las oportunidades están aquí, sólo tenemos que saber aprovecharlas.

Por Gastón L´Huillier, Ingeniero Civil Industrial, U. de Chile, Director Ejecutivo Proyecto País del Colegio de Ingenieros (PPCI)