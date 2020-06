Coronavirus: solo el inicio de los problemas

Por Ian Bremmer, cientista político

A medida que se intensifica el impulso para reabrir las economías, los líderes mundiales se enfrentan a una presión creciente para equilibrar con éxito los problemas de salud, las economías nacionales y sus propios futuros políticos. Eso es cierto para el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando se dirige a su campaña de reelección este otoño, pero una adición sorpresa a esta lista de líderes mundiales vulnerables es el Presidente chino, Xi Jinping. Esta nueva realidad puede llevar a Estados Unidos y China a la cúspide de una guerra fría.

Se suponía que Xi era inmune a este tipo de presión política. China no es una democracia, y Xi ha pasado sus años a cargo consolidando el poder a un ritmo impresionante. Incluso una costosa guerra comercial con Estados Unidos hizo poco por dañar su posición política en casa. Pero el encubrimiento inicial del virus permitió su propagación tanto en la gran China como en el resto del mundo, provocando una reacción interna e internacional sin precedentes al liderazgo chino. La decisión continua de China de ser menos directa con lo que sabía y cuando sabía que no les había ganado muchos amigos; tampoco tiene su intento de diplomacia de crisis, socavada por equipos médicos defectuosos. Y eso fue antes de que China comenzara a amenazar a los países que impulsaban una investigación internacional sobre los orígenes del virus. El virus ha dejado a Xi sintiendo el calor político como nunca antes, en China y fuera de ella. Por primera vez, hay rumores de Beijing de que Xi no tiene asegurado un tercer mandato.

No es que el liderazgo estadounidense tenga mucho más de qué jactarse. Trump pasó mucho tiempo minimizando la amenaza del virus en los primeros días de la pandemia. Estados Unidos todavía está rezagado con los objetivos definidos para establecer un régimen de pruebas generalizado, un requisito previo para reabrir la economía de manera segura. Y aunque China al menos intentó señalar cierta preocupación internacional, la administración Trump hizo aún menos: en una conferencia virtual sobre vacunas, Estados Unidos ni siquiera se molestó en mostrarlo. Pero para Trump, lo más preocupante de todo es la devastación de la economía estadounidense a corto plazo, cuya fuerza se suponía que era la pieza clave de su campaña de reelección. Trump se está quedando atrás de Joe Biden en los estados críticos del campo de batalla, según las encuestas internas de su campaña.

Pero mientras Xi y Trump están sintiendo el retroceso político de sus primeros pasos en el coronavirus, el Covid-19 en realidad fortalece a EE. UU. y China a largo plazo en relación con el resto del mundo. Y esa combinación de presión política en el país y fuerza adicional en el exterior es una mezcla combustible.

Para China, gran parte de su fuerza internacional está vinculada a su posición crítica en las cadenas de suministro mundiales, así como a su importancia general en los mercados internacionales de crédito y comercio del siglo XXI. Su papel clave en la cadena mundial de suministros médicos significa que será esencial en la lucha contra el coronavirus, amortiguando las críticas internacionales de Beijing. China también está en una mejor posición para salir económicamente más rápido de la crisis dada su dependencia de técnicas de vigilancia y aislamiento que no funcionan tan bien en las democracias; China, en otras palabras, es indispensable para el reinicio de la economía global. Y en un momento en que el mundo se está moviendo en línea, su inminente lanzamiento de 5G solo aumenta su huella geopolítica.

Este último punto es crítico y subraya una ventaja similar para Estados Unidos. Mientras que algunas de las compañías tecnológicas mejor preparadas para ayudar al mundo a sobrellevar el bloqueo y nuestra nueva realidad de distanciamiento social son chinas, muchas más son estadounidenses y ningún otro país está en cualquier lugar cerca. Los aliados estadounidenses que desconfían de la tecnología china no tendrán más remedio que aceptar los estándares de Washington porque las compañías tecnológicas de las que dependerán también tendrán que hacerlo. Tenga en cuenta la independencia alimentaria y energética en un momento de mayor nacionalismo, sin mencionar el continuo dominio del dólar estadounidense como un refugio seguro en tiempos de crisis económica, y Estados Unidos está listo para emerger aún más fuerte a raíz de esta crisis, al menos en comparación con sus aliados.

Esta combinación de debilidad política a corto plazo de los líderes y la fortaleza estructural a largo plazo de sus países hace que sea más probable que Xi y Trump se enfrenten entre sí para desviar el calor político en casa, y lo harán desde posiciones de fuerza internacional. Aunque parezca difícil de creer, el coronavirus puede ser solo el comienzo de los problemas geopolíticos del mundo.