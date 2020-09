El cobre verde, un paso obligado para la carbono neutralidad

La minería chilena, tanto desde las empresas mineras como desde la institucionalidad, ha liderado la ruta de la sustentabilidad y la seguridad como piso mínimo no transable para el desarrollo humano, asumiendo así su responsabilidad como motor del país.

Ambos sectores llevan años incorporando el cambio climático dentro de sus focos estratégicos: en 2010, Anglo American definió políticas de desarrollo con metas ambientales incrementales para la reducción de su huella de carbono (7% al 2015 y 10% al 2020), y durante la última década el gobierno inició el Programa “Huella Chile” y las empresas Codelco, AMSA y Anglo American realizaron acciones concretas al incorporar energías renovables para el calentamiento de soluciones para sus plantas de cátodos, reduciendo conjuntamente la huella de carbono en más de 40.000 toneladas de CO2 anuales e iniciando la ruta del cobre verde para nunca volver atrás.

En la actualidad, casi todas las empresas mineras se han sumado a la problemática del cambio climático, yendo incluso más allá del mero uso de energías renovables al incorporar en sus planes de trabajo la economía circular y la valorización energética de residuos; son muy puntuales los casos de empresas mineras que se resisten a sumarse a la urgencia climática, y menos aún las que han dado vuelta atrás restando al cumplimiento de las metas nacionales al eliminar el uso de energías renovables que ya se habían incorporado.

La minería ha entendido que la carbono neutralidad es una meta país, y que su costo no debe ser asumido solo por la comunidad, por lo cual, a través del Consejo Minero, ha señalado que todos sus asociados han asumido metas de reducción de huella de carbono; solo algunas grandes empresas mineras no participan de este Consejo, ni comparten el compromiso mencionado, siendo una lástima para la industria minera no poder sumar a todos sus miembros al compromiso ambiental urgente e ineludible de Chile.

Como país, queremos aportar al cambio climático, y agradecemos que las empresas integrantes del Consejo Minero sean un pilar fundamental de este compromiso, y llamamos al resto de las empresas mineras que se resisten a la minería sustentable y a los demás sectores económicos, a sumarse a lo que el país quiere y necesita. La minería supo transformar un problema global en una oportunidad para la patria: “el cobre verde”, cobre con huella de carbono neutral y trazable, ejemplo para las demás industrias.