Intervencionismo internacional

SEÑOR DIRECTOR:

Gran parte de los problemas que tenemos en América Latina está relacionada con el intervencionismo de diferentes actores en las cuestiones internas de los estados. Chile decidió dar cumplimiento a los acuerdos referidos a que la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico le corresponde a Perú, que tiene una Presidenta asumida de acuerdo a los procedimientos constitucionales de ese país.

El Presidente de México, del Movimiento Regeneración Nacional, cercano a lo que en Chile es el Partido Comunista, no acepta la institucionalidad de Perú y no entrega el cargo; el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, con graves acusaciones de corrupción y con prohibición de entrar a Perú por -aparentemente- cooperar a las duras protestas por el juicio al expresidente Castillo, hoy se permite cuestionar resoluciones de Chile respecto a la Alianza del Pacífico, organización en la que Bolivia no participa; sin embargo, la búsqueda de imponer agitación política en los estados latinoamericanos supera la prudencia y la mínima norma de las relaciones internacionales que es la de no intervenir.

América Latina no es una sola patria, son una serie de estados independientes que buscan llevar las mejores relaciones, que se ven impedidas por acciones imprudentes como la señalada.

Jorge Sanz Jofré

Académico Universidad del Desarrollo