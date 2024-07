SEÑOR DIRECTOR:

No creo que la polémica acerca de los seres “sintientes” tenga mucho que ver con la defensa del niño que está por nacer, como se ha hecho ver en los últimos días. Lo relevante en este tema es su calidad de persona, si tiene derecho a la vida y si lo que se está haciendo con él es o no un asesinato como ser inocente. Emparejarlo al tema de animal sintiente no hace más que rebajar su dignidad.

Verónica Munita Bennett

Periodista