18-O: Blumel asegura que frase de Piñera sobre estar en guerra “no fue afortunada (...), fue de impotencia en base a una muletilla”

Este viernes se cumplen cinco años de las masivas protestas que se registraron en Chile en torno a demandas sociales, las que derivaron en el denominado estallido social. Las manifestaciones estuvieron acompañadas de destrozos a la infraestructura pública y la quema de varias estaciones de Metro. En ese entonces Gonzalo Blumel era el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres) y diez días después de desatadas las protestas le tocó asumir como ministro del Interior y de Seguridad Pública.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el exministro abordó lo que significaron esos días y aseguró que la frase que emitió el entonces presidente Sebastián Piñera sobre estar “en guerra contra un enemigo poderoso”, fue desafortunada.

El domingo 20 de octubre de 2019, el otrora Mandatario emitió un punto de prensa donde dijo: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”.

En ese contexto, Blumel aseguró que “esa frase es una muletilla”. “Yo trabajé mucho tiempo con él (Piñera), mano a mano, más de diez años, y le declaró la guerra muchas veces a muchas cosas, al cambio climático, a la pobreza, a la desertificación, a la delincuencia, a muchas cosas” sostuvo.

No obstante, el exministro reconoció que “probablemente en ese momento, sin duda, no fue una frase afortunada, y él mismo (Piñera) lo reconoció después, de que no era su intención declararle la guerra a un sector particular de la sociedad, sino que más bien era una expresión de impotencia contra ese vandalismo desatado que estaba destruyendo la infraestructura pública privada”.

El exsecretario de Estado recordó que en ese periodo “había 15 de las 16 regiones de Chile que estaban bajo estado de excepción constitucional por grave alteración del orden público”.

“Entonces, la vida de los chilenos estaba muy arruinada. La economía se estaba desplomando en octubre del 2019 (…) el impacto en la economía fue mucho mayor que lo que fue el terremoto del 2010″, afirmó.

En ese sentido, señaló que la frase de Piñera “fue una expresión de impotencia en base a una muletilla, y todo el mundo sabe que el Presidente usaba sus frases prehechas, muletillas, pero que no representaban lo que él realmente pensaba”.

En esa línea, dijo creer que al exmandatario “se le reconoce transversalmente en su funeral que era su compromiso democrático de buscar que incluso hasta el conflicto más severo se resolviese por esa vía, no por la vía de la fuerza”.