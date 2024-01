A pesar de eventual desmarque de liberales, Montes mantiene mayoría para rechazar acusación

Ausencias repentinas, desmarques de lado y lado, licencias médicas e, incluso, funerales pasaron a ser variables que podrían hacer fluctuar el resultado de la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), que será votada este jueves en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, al margen de estos factores, el libelo presentado por las bancadas opositoras -salvo la de Evópoli- aún no tiene los votos para ser aprobado. Por el contrario, el gobierno está más cerca de lograr la mayoría absoluta de la sala para rechazar la presentación.

Ayer en la tarde, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), se reunió por separado con los cuatro diputados que conforman el subcomité liberal independiente en vista de la decisión de este grupo de dar libertad de acción a sus miembros.

Si bien el posible desmarque de los liberales (los militantes Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales y los independientes afines Sebastián Videla y Luis Malla), hasta el cierre de esta edición no pondría en riesgo el rechazo de la acusación al ministro, para el gobierno se convirtió en un tema de honor que los legisladores oficialistas no respalden el escrito.

“Estamos en reflexión”, dijo Malla, mientras que Videla afirmó que no apoyaría al ministro en la fase de la cuestión previa y que si se llega a votar el fondo “aprobaría” la acusación o se “abstendría”.

Para el Ejecutivo, en todo caso, era óptimo que los liberales más disidentes al menos se abstuvieran, ya que esos votos se suman igualmente al rechazo. De todos modos, se daba por descontado que Mirosevic, quien tiene una histórica cercanía con el Presidente Gabriel Boric, en ningún caso aprobaría la acusación.

Otro factor que podría incidir es que algunos legisladores de la DC se ausentarían en la tarde por los funerales de Inés Hurtado, fallecida esposa del exsenador Andrés Zaldívar. Por ahora, solo está previsto que el timonel falangista Alberto Undurraga tenga que abandonar la sala en la tarde si es que el libelo no se resuelve en la mañana.

El PC Matías Ramírez tampoco asistiría y presentó licencia médica para este jueves.

A pesar del posible descuelgue del grupo liberal y de otras ausencias, que igualmente podrían parearse, el ministro Montes seguía contando con un piso de 74 a 76 votos para rechazar la acusación, sumando a los 5 legisladores DC, a 2 del PDG, a 3 de Demócratas, a Andrés Jouannet de Amarillos y a los independientes Carlos Bianchi, Camila Musante y Viviana Delgado. Esa base de apoyo al titular del Ministerio de Vivienda (Minvu), incluso, podría subir si el ex-PPD René Alinco, quien mantiene una buena relación política con Montes, se suma al rechazo.

Por el contrario, el cuadro en la derecha era mucho más adverso. Si bien para garantizar la aprobación o el rechazo del libelo se necesita una mayoría de 78 de los 154 diputados habilitados para votar este jueves, debido a las ausencias, ese umbral probablemente será más bajo. Al final, la votación se resolverá con la mayoría presente en la sala.

Hipotéticamente, el libelo contra el ministro de Vivienda partía con un piso de 70 legisladores si es que la oposición actuaba unida: 23 UDI, 21 RN, cuatro Evópoli, 13 del Partido Republicano, siete independientes-social cristianos, además de Gonzalo de la Carrera y del PDG Gaspar Rivas (PDG), quien suscribió el escrito a título personal.

El problema es que ese piso ya tiene 6 bajas, incluso de dos patrocinantes: Rivas presentó licencia médica y el socialcristiano Roberto Arroyo sufrió la muerte de su padre.

En la UDI, en tanto, daban por perdido el voto de Joaquín Lavín, quien no ha apoyado ninguna acusación en el pasado, mientras que Daniel Lilayú no estará por razones de salud.

En RN, por impedimentos graves no asistirán Andrés Celis y Sofía Cid (quien está pareada con Ramírez del PC).

Con ello, la oposición aún sigue debajo del oficialismo. Tal vez podrían llegar a 65 votos si suman al independiente-PDG, Francisco Pulgar, quien está más inclinado a aprobar el libelo.

Entre los votos en suspenso se mantenían la independiente Pamela Jiles y la militante del recién constituido Partido Humanista, Mónica Arce.

“Me interesa mucho escuchar los argumentos. Todavía no he decidido. Estoy meditando. Creo que el ministro Montes tiene responsabilidad política. Debió renunciar antes. No debió exponerse a esta humillación. Sin embargo, veo tal interés de una parte del gobierno por derrocarlo, sacarlo del cuadro. Por ejemplo, eso se vio en la presencia del señor Miguel Crispi en la comisión revisora de la acusación. Eso me hace meditar mi voto”, dijo Jiles.