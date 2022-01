Amaya Álvez y la tensión entre el FA y el PC en la Convención: “Tenemos diferencias en temas sustantivos”

Lo que pareció una oportunidad para consolidar el poder de Apruebo Dignidad en la Convención Constitucional, la reciente elección de la nueva mesa del organismo, generó un debate entre sus principales fuerzas, Chile Digno -capitaneado por el PC- y el Frente Amplio, sobre las diferencias que han mostrado entre los pasillos del ex Congreso.

Sobre esas diferencias se explayó la nueva vicepresidenta adjunta, Amaya Álvez, quien además detalló su conformidad con la mesa elegida y manifestó su optimismo respecto a la consecución de acuerdos frente al debate y votación de normas constitucionales, a iniciarse en febrero según el cronograma del organismo.

A diferencia del PC, en el FA no respaldaron la opción de María Elisa Quinteros en la votación en que consiguió los 78 sufragios para ganar la presidencia del organismo. A la salubrista la apoyaron desde Pueblo Constituyente, hasta Independientes No Neutrales (INN) e incluso el voto decisivo vino del RN Luciano Silva. Ello generó el emplazamiento de Marcos Barraza, uno de los hombres fuertes de la tienda fundada por Luis Emilio Recabarren. Aunque en conversación con LT Sábado, matizó sus palabras. “Apruebo Dignidad es una coalición nueva, joven, y todavía el rodaje no es suficiente”.

De allí se generaron algunos cruces. Una de las nuevas vicepresidentas adjuntas, la abogada Amaya Álvez (RD), había llamado a sus socios a tomar otra actitud respecto al FA. “Los llamo a recapacitar, no entiendo mucho cuál es la fijación respecto al Frente Amplio y creo que no aporta nada”. Palabras que fueron compartidas por la constituyente Constanza Schonhaut, en charla con LT Sábado. “Lo que no puede seguir replicando el PC es su intento de competir o excluir al FA, porque eso también lo hemos sentido”.

En charla con el programa Mesa Central, Álvez explicó que observa diferencias de fondo con el PC. “Pienso que sí tenemos diferencias en temas sustantivos y eso es importante de cara a la construcción de la nueva constitución. Por ejemplo, respecto a al forma jurídica de estado, hemos trabajado mucho por un estado regional autonómico. Lo presentamos con movimientos sociales, con Pueblo Constituyente, escaños reservados, el Colectivo Socialista, INN; y el PC, ha manifestado, por lo menos lo he escuchado un par de veces, que están por mantener el estado unitario y esa es la propuesta que tiene la derecha”.

Para la jurista y académica de la Universidad de Concepción, que en su momento fue una de las coordinadoras de la Comisión de reglamento (junto a Daniel Bravo), las diferencias con el PC han surgido de la falta de rodaje en conjunto; unos son un partido centenario y célebre por su férrea disciplina interna, el otro, un colectivo que en la Convención está representado en buena parte por independientes, sin mayor figuración en estructuras clásicas de partidos. “Seguramente ha faltado diálogo, ha faltado trabajado conjunto, crear espacios de confianza. Lo he dicho, las alianzas no se decretan, se crean”, señaló.

Sin embargo, la abogada introdujo un matiz. “En algunos ámbitos sí vamos a tener diferencias importantes, pero hay que decir que la Convención está trabajado hacia el futuro con un marco de tiempo mucho mas amplio que estos 4 años”.

Consultada por lo ocurrido con el FA en la elección de María Elisa Quinteros, la vicepresidenta adjunta señaló: “Pienso que nos faltó procesar información que vimos pasar por el lado y no supimos la relevancia y lo determinantes que iban a ser espeto del resultado final de la elección”.

Álvez detalló que no estaban enterados que “Gaspar Domínguez era el candidato de INN y que había un acuerdo para votar por él. Yo asistí a una reunión ese mismo día domingo a las 2 de la tarde en que se conversó que Beatriz Sánchez era la candidata a la vicepresidencia, que había una votación importante de movimientos sociales y otros colectivos en favor de Beatriz Sánchez. Entonces fue una sorpresa ver que el candidato era Gaspar y que eso ya había sido coordinado, entiendo, por las distintas fuerzas”.

Pero, la abogada señaló su conformidad con la nueva “mesa chica” de la Convención. “Estoy muy contenta con el resultado, Maria Elisa era nuestra candidata, lo manifestamos votando 6 veces por Cristina Dorador (...) estoy contenta que alguien de INN sea vicepresidente, porque es parte de un bloque con el que hemos trabajado de forma muy colaborativa”.

Más aún, descartó que la trabajosa elección de Quinteros -tras nueve rondas zanjadas casi en 24 horas-, sea un indicador de lo que ocurra al momento de debatir y votar las normas constitucionales, las que requieren un quórum de dos tercios. “No creo, no es homologable. No podemos ver con los mismos ojos la elección de una persona, del debate constituyente que vamos a tener a propósito de la creación de normas constitucionales. Yo pienso que va a depender de la temática, creo que en muchos ámbitos va a haber un amplio acuerdo”.