Boric: “La condonación del CAE no se puede hacer de la noche a la mañana”

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, señaló esta noche que, la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) que contempla su programa de gobierno, no se puede realizar “de la noche a la mañana” y que deberá tener un sistema de “priorización” para las familias de menores recursos.

A 20 días de las primarias presidenciales del 18 de julio, y entrevistado en el programa Estado Nacional de TVN, el candidato perteneciente a Convergencia Social indicó que “el CAE tiene hoy un costo de entre US$ 8.000 y 9.000 millones, si a esto se le suma las deudas de crédito CORFO y crédito solidario, el monto total alcanza del orden de los US$ 12.000 millones. Con eso estamos hablando del orden de cuatro puntos del PIB (Producto Interno Bruto) aproximadamente, un punto del PIB son US$ 2.800 millones. Estamos hablando de un gasto, por una única vez, del orden de cuatro puntos del PIB”.

Ante esto, indicó que “tenemos la convicción de que hay que condonar las deudas educativas. Evidentemente, esto no se puede hacer de la noche a la mañana”.

Consultado si le condonaría el CAE a las personas que están en el quintil más alto de ingresos, y que pueden pagar su deuda, Boric señaló que “tiene que haber un sistema de priorización para la condonación de los pagos. Hoy, además, hay mucha deuda incobrable, porque los CAE estaban asociados a carreras que muchas veces no tienen empleabilidad y terminan siendo una carga para las familias que es insalvable. Creo que tenemos que priorizar, en primer lugar, a las familias que hubiesen podido acceder a la gratuidad”.

“Creemos que hay que avanzar un poco más. El ‘cuánto’ va a depender del orden de la balanza fiscal, de nuestra capacidad de hacer una reforma tributaria que recaude de forma eficiente. Nosotros estamos calculando una recaudación del orden del 8 u 8,5 puntos del PIB que no sucede de la noche a la mañana, y ahí tenemos una diferencia con (el candidato del PC) Daniel (Jadue)”, destacó.