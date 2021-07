Cámara Baja hace entrega de la sede del exCongreso para funcionamiento de la Convención: “Esperamos que los convencionales cumplan el mandato de la ciudadanía, que es redactar una Constitución que nos acoja a todos”

En una ceremonia de aforo y duración acotados, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, junto al prosecretario de la corporación, Luis Rojas, hicieron entrega oficial de las dependencias de la sede de la Cámara Baja en Santiago -en calle Compañía- al ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, y al subsecretario de la cartera, Máximo Pavez; para que éstas sean utilizadas -al igual que el Palacio Pereira-, por la Convención Constitucional, que iniciará su trabajo este domingo 4 de julio.

De cara a ese hito se habían realizado remodelaciones en la antigua Sala de Sesiones de la Cámara, donde se instalaron los 155 pupitres con computadores conectados a la red, sistemas de votación electrónica y reconocimiento facial. Además de dos paneles led de 4 por 3 metros, junto a un sistema digital de audio.

“Agradezco a la corporación este acto de generosidad al permitir que la Convención Constitucional pueda trabajar en este lugar, un lugar republicano e histórico, que debemos cuidar. Y esperamos, en consecuencia, que este edificio sirva como fuente de inspiración para una deliberación franca, transparente y respetuosa (...) No es una tarea menor, es muy relevante, y confiamos en que el trabajo en este edificio, en estos hemiciclos, permitirá que esa propuesta (de nueva Constitución) sea fruto de grandes acuerdos, que los chilenos y chilenas avancen hacia el futuro, pero siempre recordando su historia”, afirmó el titular de la Segpres.

Foto: Cristóbal Escobar / AgenciaUno.

Paulsen, por su parte, reafirmó el compromiso de la Cámara Baja con el proceso constituyente asegurando que “desde un inicio la Cámara de Diputados ha puesto a disposición la infraestructura que nos acogía en la capital del país, porque estamos convencidos de que debemos hacer el mayor de los esfuerzos para que esto resulte de la mejor manera. Lo mismo le pedimos a los convencionales desde el día domingo, que cuando ingresen al edificio, cumplan el mandato que la ciudadanía entregó, que es redactar una Constitución que nos acoja a todos, pero que también con diálogo podamos construir el Chile de los próximos años”.

Según detalla el acta de entrega, firmada por Rojas, Pavez, Paulsen y Ossa, el ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, “en cuanto órgano de apoyo técnico, administrativo y financiero para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional, se compromete a hacer devolución de éstas al término de la labor de la Convención Constituyente, en el mismo estado en que se reciben”.

Ceremonia y peticiones de los convencionales

Este domingo 4 de julio se realizará la ceremonia que marca el inicio del proceso constituyente. Una instancia a la que fueron convocados los y las 155 convencionales. Consultado por los detalles del encuentro, el ministro de la Segpres reafirmó la relevancia de la autonomía que tiene la convención.

“El rol del gobierno debe ser muy respetuoso de los grados de independencia de la convención. Por lo mismo, hemos adoptado un rol minimalista. Todos los gestos culturales acordados por la convención serán plenamente apoyados por la Secretaría Ejecutiva de la convención. Hemos recibido algunas peticiones, no todas son parecidas entre sí, por lo que se dificulta acordarlas, hay gestos culturales o rituales, y esa es una cuestión que seguimos conversando”, dijo Ossa.

De hecho, abordó la declaración emitida por los constituyentes pertenecientes a los pueblos indígenas, en la que piden la renuncia del secretario ejecutivo de la unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constituyente, Francisco Encina -militante de Evópoli y cientista político-, quien fue nombrado en el cargo a mediados de mayo por Ossa luego de que el Presidente Sebastián Piñera resolviera, en enero, que la Segpres sería el órgano encargado de prestar apoyo técnico, administrativo y financiero para la instalación como el funcionamiento de la Convención.

En la publicación, los representantes de los pueblos indígenas Mapuche, Aymara y Chango, aseguraron que habría una “falta de voluntad en el cumplimiento de compromisos” adquiridos.

“Nos interesa que sea una jornada histórica en la que todos sean respetados y para eso estamos disponibles. Para esos y otros temas. Existen distintas inquietudes que debemos ir atendiendo, pero siempre respetando la independencia de la convención. El Ejecutivo no puede tomar decisiones que no le corresponden”, dijo Ossa, agregando que “hemos conversado prácticamente con todos los miembros de la convención, por grupos o individualmente. Una cosa es que las cosas se pidan y se conversen, y otra distinta son emplazamientos o exigencias. (...) Nadie que haya querido conversar con nosotros no lo ha logrado. Nos hemos esforzado por cumplir cada uno de los requerimientos de los convencionales”, señaló el ministro.

Sobre la solicitud de algunos convencionales de aumentar el monto de las asignaciones, Ossa expresó que lo primero a considerar es que estamos “en tiempos de austeridad, pero también queremos que funcione de la mejor manera (...) Me sorprendió, porque aún no ha ocurrido la primera sesión y ya estamos hablando de asesores...”. El ministro ratificó que los viajes y alojamientos, al menos para la primera sesión, están garantizados para todos los convencionales.

Medidas de seguridad

Otra de las áreas en que está trabajando el gobierno de cara a la sesión inaugural de la Convención Constitucional la seguridad. Para ese domingo la Lista del Pueblo convocó a una marcha -desde Plaza Baquedano hasta el ex Congreso Nacional-, y constituyentes de ese sector han advertido que si se reprime a los manifestantes, pedirán la suspensión de la ceremonia o se retirarán del acto.

El gobierno, por su parte, dispondrá de anillos de seguridad conformados por fuerzas especiales de Carabineros en torno al edificio.

Al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que “lo que va a ocurrir este fin de semana nosotros lo estamos monitoreando. Durante las próximas horas vamos a hablar y referirnos al plan de seguridad de este domingo, pero el gobierno tiene una responsabilidad que va mucho más allá de un solo día. Tenemos que asegurar los perímetros para otorgar la seguridad y la certeza de cada uno de los 155 convencionales”.

El jefe de gabinete agregó que “también tenemos que asegurar el proceso en el mediano y largo plazo. Mucho se habla del domingo 4, pero el rol que tiene el gobierno con respecto a asegurar y dar garantías a la libre deliberación, a un debate sano, oportuno y sin presiones, eso al menos, dura nueve meses más. Y también tenemos que asegurar el orden público, la seguridad en los perímetros, que puede ser este domingo, pero también en cualquier otro día que sesionen. Por lo tanto, la responsabilidad que tiene el gobierno está en esa línea”.