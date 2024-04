Cámara votará censura a mesa de Cariola en medio de tensiones entre Chile Vamos y republicanos

No dejar nada al azar. Esa es la intención de los partidos del oficialismo para la jornada que vivirán este lunes en el Congreso Nacional, cuando se vote la censura contra la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados que lidera Karol Cariola (Partido Comunista), y que, además, está compuesta por los diputados Gaspar Rivas y Eric Aedo (Democracia Cristiana).

Por lo mismo, este domingo los jefes de las bancadas de las colectividades de gobierno se comunicaron con todos sus integrantes. El objetivo era asegurarse de que este lunes se presenten a votar para evitar que baje el quórum, que corresponde a la mayoría de los presentes.

El motivo de la acusación -que fue ingresada por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano- es la supuesta intervención del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), en la definición de las negociaciones de la testera, luego de que el diputado Rivas acusara que el secretario de Estado le ofreció la primera vicepresidencia al Partido de la Gente. De todas formas, el parlamentario luego se desdijo.

Pese a la ofensiva de republicanos y los socialcristianos, Aedo está tranquilo con la votación de este lunes. “Hay que hacer todos los esfuerzos de coordinación, de tener como base la votación que tuvimos el otro día, eso es clave. En eso chequeando, yo creo que se va a lograr, con la expectativa de lo que va a pasar con la oposición. Lo clave es que los que estamos a favor de esta mesa estemos todos y eso está bastante avanzado”, indica el parlamentario.

Lo mismo cree Jaime Araya, jefe de la bancada independientes-PPD. “Creo que si nosotros estamos ordenados, y lo estamos, el problema está al frente, porque la censura parece simplemente una revancha, si fue en menos de 24 horas, y al final queda la sensación de que es una chacota, esto es puro costo de imagen para quienes están metidos, además, la mayoría no quiere verse metido en estos líos, que no le suman a nadie, salvo a un cada vez más pequeño electorado ultraderechista, y nadie les va a hacer el juego a posiciones extremas, si seguimos ordenados, lo más probable es que exista una amplia diferencia a favor de la mesa”, dice el diputado por Antofagasta.

La disputa en la derecha

En la oposición, en tanto, el diagnóstico es negativo. En Chile Vamos no tenían intenciones de hacer esfuerzos en conseguir los votos, ya que, si bien se plegarán a favor de la censura, esperan que no prospere la ofensiva debido a que aseguran que Demócratas y Amarillos estarán en contra. De hecho, transmiten que es responsabilidad de los republicanos y socialcristianos, a los que buscan endosarles los costos políticos.

Esto, ya que apuntan a ellos como los principales responsables de que Cariola haya llegado a la testera. Ya que dos independientes de sus bancadas, Mauricio Ojeda (indep.-republicanos) y Enrique Lee (indep.-socialcristianos) no concurrieron con sus votos, lo que le facilitó -acusan- el estrecho triunfo de la diputada comunista, quien se impuso con una votación 76-75.

Por ejemplo, en Demócratas tomarán una decisión como bancada este lunes aunque algunos de los integrantes ya han advertido que son contrarios a votar a favor y son partidarios de abstenerse.

En esa posición está el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas). “Hay que ser muy responsable respecto a esta censura que se ha presentado en la Cámara de Diputados por dos bancadas políticas que no han preguntado ni socializado esta censura con otras bancadas. Nos parece que ante todo hay que ser muy cuidadoso y riguroso y cuidar la institucionalidad del Congreso. Tenemos que, Demócratas sobre todo, marcar un hito de cordura y responsabilidad institucional. Yo no he tomado una decisión porque vamos a tomar una decisión de manera conjunta”, asegura el diputado.

El presidente de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet, tampoco ha definido su voto. “No he leído el documento de la censura, tengo que verlo. No obstante, me parece gravísimo lo que ocurrió en esta oportunidad. Creo que no corresponde que otro poder del Estado intervenga en otro”, plantea.

Mientras que en Chile Vamos, pese a que votarán a favor de la censura, lo harán para evitar que los republicanos los emplacen como responsables del fracaso de la ofensiva. Sobre todo, agregan, porque están en un año electoral.

“La censura que tendremos que votar mañana va a contar con nuestro apoyo, sin embargo, su resultado es incierto ya que no se hizo un trabajo previo por parte de quienes la impulsaron de manera inconsulta, esto es, el Partido Republicano y los tres diputados del Partido Social Cristiano. No tan solo es importante lograr los votos para aprobar la censura de la mesa, sino que más importante aún es darle viabilidad y continuidad a la mesa que represente a la oposición en su reemplazo, pero para eso es fundamental lograr un acuerdo previo y establecer alianzas y confianza”, sostiene la diputada Ximena Ossandón, jefa de la bancada de RN.

El parlamentario Miguel Mellado (RN) fue más duro en el cuestionamiento: “Republicanos sobrevalora su rol, creyendo que la política parte y termina con ellos. Un parlamentario de su bancada no fue a votar para la presidencia de la Cámara y ellos creen que con esta jugada inconsulta al sector tapan ese chascarro. Creo que ellos deben aprender que la política se hace en bloque consultando, convenciendo, contando los votos antes de actuar”.

Y agrega: “Lo más probable es que mañana se pierda la censura porque los que la presentaron no han contado los votos y menos han hecho la pega de convencer a los diputados votar por su opción”.

El jefe de banca de Evópoli, Jorge Guzmán, señala que “el actuar del gobierno al interferir directamente en las decisiones del Poder Legislativo le quita legitimidad a la recién electa presidencia de la Cámara y con ello resulta viable una censura. Sin embargo, fue imprudente el actuar del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano al impulsar esta censura sin previamente consensuar la forma y los tiempos”.

Su par de la UDI, Juan Antonio Coloma, indica que “la bancada va a votar a favor de la censura contra la mesa por el evidente vicio en la forma en que se inmiscuyó el Ejecutivo, pero quienes la presentan son directamente responsables de lograr todos los votos. De lo contrario, le darían un doble triunfo al PC en una sola semana”.

En el Partido Republicano, por otro lado, se defienden. “Esperamos que una mayoría de diputados apruebe la moción de censura. Los datos son objetivos: el ministro Elizalde intervino ilegalmente en la elección ofreciendo el cargo de vicepresidente al diputado Gaspar Rivas. Más allá de cualquier discusión política o estratégica, quien apoya la censura está a favor de la autonomía de la Cámara de Diputados, quien vota en contra o se abstiene de la censura, valida un acto ilegitimo del gobierno”, asegura su jefe de bancada, Stephan Schubert.