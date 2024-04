Camilo Escalona insiste en incorporar a la DC al gabinete de Boric

En entrevista matinal con radio ADN la mañana de este jueves, el secretario general del Partido Socialista (PS) Camilo Escalona, destacó el pacto electoral que las fuerzas oficialistas alcanzaron con la Democracia Cristiana para los comicios municipales de octubre y abogó por la incorporación de la tienda falangista al gabinete del Presidente Gabriel Boric.

Refiriéndose a la colectividad con que el PS estableció una sociedad que fue eje de la Concertación, Escalona dijo que “sería muy importante” que la DC se integre al gobierno a nivel ministerial “formalmente o con alguna persona que la representara”.

“Unidad en la diversidad”

El acuerdo electoral fue también valorado desde la DC y su presidente Alberto Undurraga resaltó en diálogo con radio Pauta que en el pacto Contigo Chile Mejor se “reconoció” que son el partido del bloque con más alcaldes en ejercicio.

“Es la unidad en la diversidad. Cómo nos vaya lo dirá el electorado, es la voz de la ciudadanía la que resuelve la alternativa que de mejor manera los representa”, reflexionó Escalona sobre el acuerdo.

El histórico dirigente PS proyectó el futuro de esta colaboración electoral mirando a la elección presidencial del año próximo.

“Creo que esta unidad, la diversidad que se expresa en este pacto Contigo Chile Mejor, con la composición tan diversa que tiene, es una buena mirada para el año próximo. No porque yo esté pensando en que obligatoriamente tengamos que tener una candidatura única. Eso es muy difícil. Tal vez se dé. No se puede descartar. Pero como es un arco muy amplio de fuerzas, es muy difícil que se pueda encontrar una sola persona que la represente”, expuso el secretario general del PS.

“No hay que descartar que tengamos personas diferentes en la primera vuelta. Pero es muy importante que tengamos bases de acercamiento para una eventual segunda vuelta. Es muy importante que el país pueda tener una mayoría que sea capaz de gobernar, complementó el dirigente oficialista.

En esa línea, Camilo Escalona apuntó a construir “bases de entendimientos que permitan darle seguridad a Chile con gobiernos de mayoría”.

“Es muy importante que fuerzas políticas diversas colaboren entre sí, sean capaces de entenderse con vista a que mañana puedan construir mayorías que les permitan gobernar”, indicó.

En esa proyección, a juicio de Escalona, la DC debe ser considerada, pese a que en el falangismo han optado por mantenerse al margen del Ejecutivo y la colectividad, a través de su junta nacional -máxima instancia partidaria- decidió no formar parte del gobierno de Boric.

“Yo siempre lo he dicho, pero lamentablemente me han dicho que no. Dos o tres veces yo he manifestado que sería muy importante que la Democracia Cristiana formara parte del gabinete, formalmente o con alguna persona que la representara sin que la Democracia Cristiana se comprometiera formalmente con el gabinete, o sea, una figura vinculada a la Democracia Cristiana que puede ingresar al gabinete. Hasta ahora esta opinión mía no ha fructificado”, señaló el secretario general socialista.