Chile Vamos rechaza acusación de Republicanos contra Siches: “No es el momento ni la forma”

“Los partidos agrupados en Chile Vamos no compartimos el momento ni la forma de avanzar en esta acusación constitucional contra la ministra del Interior”, dijo cerca del mediodía el jefe de bancada de diputados de la UDI, Jorge Alessandri.

Sus dichos son parte de una declaración pública que reúne a los tres partidos de Chile Vamos -UDI, RN y Evópoli- luego de que la tarde de este martes el Partido Republicano anunciara un libelo acusatorio contra la titular de Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches.

Los republicanos -en voz del diputado por Valparaíso, Luis Sánchez- acusan a Siches de “haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución y las leyes, y por haberlas dejado sin ejecución”. Para concretar la acción requieren de 10 firmas y la colectividad cuenta con 15 parlamentarios, por lo que tienen los patrocinios necesarios.

En todo caso, antes del anuncio dado por Republicanos, los jefes de bancada de Chile Vamos habían tenido una reunión con ellos para intentar convencerlos de que una acusación constitucional no era oportuna en este momento porque esta jornada, la sala de la Cámara de Diputados, revisará el libelo contra el excanciller de la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera, Andrés Allamand.

“Es cierto que la Ministra del Interior Izkia Siches ha cometido faltas graves y faltando a su deber de liderar las acciones contra la violencia y delincuencia. Así, la misma ciudadanía es la que está evaluando críticamente su idoneidad y capacidad para el cargo, asunto que imaginamos el Presidente Boric mira con atención”, comienzan diciendo en la declaración.

Enseguida apuntan que debido a la experiencia de la legislatura del periodo anterior, se “abusó” de las herramientas constitucionales -lo que habría contribuido a debilitar la credibilidad del Parlamento, “enfrascando a Chile en disputas que termina desviando el foco de las urgencias sociales”- por lo que hoy “nos exige actuar con especial coherencia y responsabilidad”.

Aseguran que la acción de una acusación constitucional es un mecanismo de “última ratio, que exige el ejercicio de los otros mecanismos constitucionales como antesala necesaria para su viabilidad. Existen herramientas como citación a comisiones, Comisiones especiales investigadoras, interpelaciones y acusaciones constitucionales, no descartamos la utilización de ninguna de ellas. Las hemos impulsado y seguiremos impulsando”.

Finalizan expresando que “los partidos agrupados en Chile vamos no compartimos el momento ni la forma de avanzar en esta acusación constitucional, contra la Ministra del Interior”, y además hicieron un llamado al país “a pensar en el momento y decisión política que Chile tomara el cuatro de Septiembre, ya que esta definirá el futuro de nuestra patria y nuestras familias”, refiriéndose al plebiscito de salida de la propuesta de nueva Constitución.

El diputado Alessandri, complementando a lo señalado en la declaración, dijo que “que encontramos que la ministra del Interior lo ha hecho mal, encontramos que no está preparada para el cargo, encontramos que no ha combatido la delincuencia con fuerza, que no ha desplegado las señales concretas pero a esos problemas la acusación constitucional no contribuye en nada”.

Por su parte, el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, sostuvo: “Nosotros condenamos todas las inacciones que ha hecho este gobierno, pero no vamos a concurrir con nuestros votos -todos los diputados de Chile Vamos- a avalar una pésima acción política por parte de un partido de derecho. Creemos que es un error político, una torpeza política la que hoy día se está planteando”.

Respuesta Republicanos

El diputado Cristián Araya respondió al rechazo de Chile Vamos. “Nos preocupa el doble estándar que vemos en este Congreso porque por una parte nos dicen que la ministra no ha estado a la altura y ha comprometido gravemente la seguridad de la nación, pero por otra parte cuando se prenden las cámaras dicen una cosa muy distinta. Ese doble estándar es el que tiene cansado a los chilenos”.

“Reafirmamos nuestra acusación constitucional contra la ministra Siches, reafirmamos que esto tiene el apoyo de los integrantes de la bancada republicana y esperamos que el resto de los parlamentarios se adhieran”, agregó.

Lee la declaración completa: