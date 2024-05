Diputados de comisión de Defensa postergan debate de proyecto de inteligencia por ausencia de autoridades del Ejecutivo

Diputados de oposición que integran la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados cuestionaron la ausencia de autoridades ministeriales en la sesión citada para la tarde de este lunes a objeto de analizar en particular el proyecto con urgencia simple que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, en el marco de la agenda legislativa de seguridad.

La asesora del Ministerio del Interior Ana Lya Uriarte llegó en representación del Ejecutivo, sin embargo no hubo unanimidad de los legisladores para continuar con el debate.

“No podemos seguir el debate sin las autoridades del Ejecutivo. Por eso no se dio la unanimidad”, señaló el presidente de la comisión y diputado Evópoli Francisco Undurraga.

Tras la revisión de la cuenta, al abrir la discusión, la diputada de Renovación Nacional Camila Flores criticó la ausencia de autoridades y anunció que no iba a dar el acuerdo para que se sesionara con la presencia de Uriarte “mientras no estén los ministros correspondientes”.

Álvaro Carter se sumó y criticó una “falta de respeto” del Ejecutivo y comentó que “pareciese que están dando por muerta la tramitación de este proyecto”.

“Simplemente queremos las condiciones mínimas para poder avanzar en un proyecto que es de esta relevancia y que puede a un país cambiarlo y transformarlo en un país más seguro. Pero si nos equivocamos, podemos terminar con la democracia. Eso pareciera que en el gobierno no lo entendieran. Que si nos equivocamos, acá hay un problema muy grave entre manos”, advirtió.

Por su parte, Andrés Jouannet, diputado y presidente de Amarillos, acusó al gobierno de “improvisación”.

“Nos dicen que nosotros dilatamos la discusión. Nosotros no hemos dilatado esta discusión, la hemos querido dar siempre. Y no hemos sido nosotros los que hemos quitado la urgencia. El tema de fondo es que aquí no hay un ministro o una ministra. Parece que se terminó la urgencia y los ministros no vienen”, manifestó.

Luis Sánchez, del Partido Republicano coincidió en la crítica.

“Es un proyecto de ley tremendamente complejo, que requiere de definiciones no solo técnicas sino que también políticas y para efectos de tener esa discusión por supuesto que hay que tenerla con quien tiene el mandato directo para negociar y tomar acuerdos, que es el ministro de la cartera”, argumentó.

Camila Flores, en tanto, señaló que el proyecto “lleva por lo menos seis años” de tramitación.

El proyecto fue ingresado, en noviembre de 2018, a su primer trámite al Senado como mensaje. El 22 de enero de 2020 fue aprobado por los senadores y pasó a la Cámara de Diputados.

“La semana pasada, a último minuto, llegaron con las indicaciones para tramitarlas en la misma sesión (...) han ido por gotera incorporando indicaciones”, sostuvo.

La sesión finalizó y debería sesionar este martes con la presencia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Está citada a partir de las 17.30 horas.