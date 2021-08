Comisión de Reglamento de la Convención sesionará en la Universidad de Chile: Las salas serán entregadas este lunes

Durante esta jornada la Comisión de Reglamento de la Convención Constituyente realizó una sesión extraordinaria, de forma telemática, para que los constituyentes pudieran exponer -en un plazo de 10 minutos- sus propuestas relacionadas al reglamento.

En la instancia -que comenzó pasadas las 9:30 horas- el secretario de la Comisión, Julián Saona, informó a los convencionales que durante la próxima semana la comisión sesionará en la casa central de la Universidad de Chile.

“Desde el punto de vista físico en el edificio de la Cámara de Diputados, donde han trabajando durante el último mes, no es posible acoger a todas las comisiones y subcomisiones que se han ido construyendo en estas semanas. Por ello la Comisión de Reglamento recurrió a la Universidad de Chile”, anunció Saona.

En la misma línea, Saona explicó que el rector de la universidad, Ennio Vivaldi, “en forma muy entusiasta, generosa y eficiente puso 3 salas para que funcionen las 3 subcomisiones. Son salas amplias, iluminadas, con sistema de audio, con proyección, en fin, tenemos que resolver si el aspecto de transmisión” señaló el secretario de la Comisión, quien agregó que, las instalaciones serán entregadas el lunes a las 15:00 horas.

Además, agregó que como apoyo profesional para las subcomisiones se contará con dos destacados abogados de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

Sin embargo, esta noticia generó opiniones divididas entre los constituyentes. La exministra de Educación, Marcela Cubillos (Chile Vamos), fue la primera convencional en reaccionar ante el anuncio.

“Igual esto se debiera haber conversado en la Comisión porque, de partida, tengo duda de porqué no resultaba usar las oficinas del Palacio Pereira, que se hubiera discutido la decisión de usar o no usar que las instalaciones de la universidad (...) o sea, simplemente no estamos notificando hoy día de una decisión (...) me gustaría que se acreditara que el Palacio Pereira no tiene instalaciones como para poder funcionar en esas 3 comisiones”, dijo la constituyente del distrito 11.

El constituyente del distrito 28, Rodrigo Álvarez (UDI), también se refirió a la situación. “Sin ningún problema de que sea la Universidad de Chile, al contrario, pero a mí no me parece que sea una decisión que pueda tomar solo la coordinación, me parece una decisión más que meramente administrativa”.

Uno de los coordinadores de la Comisión de Reglamento, el constituyente del distrito 5, Daniel Bravo (Lista del Pueblo) señaló: “la intención de la coordinación es que podamos trabajar sin mayores dificultades es un hecho objetivo que no tenemos espacios físicos, así que esa es la intención”.

En tanto, la abogada constitucionalista y convencional del distrito 11, Constanza Hube, dijo: “me parece una decisión completamente arbitraria (...) El Palacio Pereira es verdad que no tiene las mejores instalaciones, pero tampoco somos tanto en las comisiones (...)esto no es una propuesta es una imposición, porque si hubiera sido una propuesta podría haberlo comentado durante toda la semana pasada, nunca lo comentamos.”

Por su parte, el constitucionalista por el distrito 28, Mauricio Daza, aseguro que “el Palacio Pereira ha demostrado ser un lugar que no está adecuadamente habilitado para estos efectos, todos lo conocemos (...) acá hay una propuesta que a mí me parece adecuada qué ha hecho la coordinación”.

Saona subrayo, durante las declaraciones de los constituyentes, que “hablo como ministro de fe de esta comisión y me consta que las condiciones de espacio físico, de apoyo profesional, tecnológicas y de otro tipo no han sido las adecuadas para el funcionamiento de la convención durante el último mes”.