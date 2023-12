Comisión encargada de revisar acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes sesionará desde este jueves

Este jueves 21 de diciembre, desde las 10.00 horas, se va a desarrollar la primera sesión de la comisión de la Cámara de Diputados encargada de revisar la acusación constitucional que fue presentada en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

La instancia será presidida por el diputado Víctor Pino. El legislador aseguró que encabezará la comisión “de la forma más ecuánime posible”.

Pino adelantó que el viernes debería ser notificado el secretario de Estado.

“Más que imputaciones al ministro, dada la situación del caso Convenios, el ministro Montes debió haber renunciado hace muchos meses o ser removido de su cargo por el Presidente, más que nada para cuidar su imagen, para no llegar a este punto en que nos encontramos. Entonces, si el gobierno del Presidente Gabriel Boric no ha sabido cuidar a una persona destacada, eso no es responsabilidad de esta comisión ni tampoco de los diputados de este Congreso”, afirmó el diputado que estuvo en las filas del Partido de la Gente.

El libelo presentado por la oposición apunta a la responsabilidad que habría tenido el secretario de Estado en los traspasos de recursos desde el Minvu a fundaciones que están siendo investigados por la justicia.

Oficialismo apunta a citar a personeros del anterior gobierno

Tomás Hirsch, diputado Acción Humanista, integrante también de la comisión, tras constituirse la instancia, precisó que se está preparando la lista de invitados.

“Nos parece que hay varios personeros vinculados al gobierno del expresidente Piñera que estuvieron involucrados en situaciones que generaron esto conocido como el caso de los convenios: exministros de Vivienda, exseremis, exsubsecretarios, directores del Serviu”, afirmó.

Los integrantes de la comisión acordaron sesionar este jueves 21, el miércoles 27, el jueves 28 y el viernes 29 de diciembre.

Tomás Hirsch ofició de presidente accidental de la instancia por ser parlamentario más antiguo hasta que los cinco integrantes votaron por una presidencia definitiva. En esa acotada elección, Víctor Pino se impuso a Hirsch por tres votos contra dos.