Convención rechaza incluir en el temario de la Comisión de Derechos Fundamentales la libertad de enseñanza y la facultad preferente de los padres de educar a sus hijos

Sigue el trabajo de la Convención Constitucional. Este martes el órgano continuó la discusión y votación en particular de la propuesta de Reglamento que regirá en la instancia.

Dentro de este marco es que se votaron una serie de enmiendas propuestas por el colectivo Vamos por Chile para incorporar en su temario una serie de objetivos a la creada Comisión de Derechos Fundamentales.

El bloque se anotó un par de victorias logrando que el Pleno visara que la instancia aborde la libertad personal; el derecho a la seguridad individual; la libertad de emitir opinión, de expresión, de información, de culto y de prensa; derecho a la honra; derecho a la vida, integridad física y psíquica; Derechos de las personas frente a la Administración del Estado; entre otros.

Sin embargo, sufrieron un duro revés con el rechazo de la indicación 205, que proponía que se abordara en su temario la “libertad de enseñanza, y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”. El texto propuesto por la derecha fue desestimado por 53 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones.

Sin embargo, esta temática si podría ser tratada en la instancia, pero no será parte del temario principal de la Comisión.

Tras conocerse la votación, el Presidente Sebastián Piñera abordó dicha votación: “La libertad de enseñanza y el derecho y deber preferente de los padres a educar y formar a sus hijos son valores esenciales de la libertad y viven en el alma de las familias chilenas. La Convención Constitucional debiera fortalecer y no debilitar estas libertades y valores”.

Historia

El tema ya había estado en la palestra cuando hace un par de días el Mandatario entró en la discusión de lo debatido a fines de agosto por la Comisión de Reglamento donde la misma indicación había sido rechazada.

“Los padres tienen el deber y derecho preferente de formar y educar a sus hijos. El Estado debe colaborar en esta misión, pero nunca pretender reemplazarlos. Una mayoría de Constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia”, sostuvo el Mandatario.

Un emplazamiento que fue contestado por el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, quien aseguró que “la Constituyente no ha iniciado las discusiones de fondo sobre los contenidos constitucionales. La discusión sobre el catálogo de derechos se llevará adelante en la Comisión respectiva, según señale nuestro Reglamento”.

El Pleno también rechazó las indicaciones 207 y 208 que buscaban incluir como temáticas de la Comisión la “Libertad de trabajo y la libertad de sindicalización”. Además, desechó la enmienda 214 que proponía incorporar la “igual repartición de los tributos en proporción a las rentas; derecho a que no sean desproporcionados o injustos y que no sean afectos a fines determinados como regla general”. Lo mismo ocurrió con el agregar como objetivo “la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica”.