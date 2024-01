Cordero por arremetida de Ibáñez a Rincón en votación de reforma previsional: “Se ocuparon expresiones impropias”

Este jueves, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió al episodio del diputado y timonel de CS, Diego Ibáñez, en plena votación de la idea de legislar la reforma de pensiones en la Cámara. En la jornada, el diputado llamó a sus pares de Demócratas a no dejarse “iluminar” por la fundadora de ese partido, Ximena Rincón, cuando se negociaban con cuidado los votos de dicha colectividad para aprobar el proyecto.

Durante la jornada de este miércoles, durante la discusión de la reforma previsional previa a la votación, Ibáñez tomó la palabra e intervino. “Con cariño, diputados del partido Demócratas, no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón (fundadora de la colectividad), exdirectora de AFP ProVida, porque ustedes aquí -señalando un documento- ustedes no tiene conflicto de interés y el gobierno sí acogió su propuesta de 3% y 3% completita, ustedes la pidieron y el gobierno pum, la timbró. Entonces, por qué rechazar, que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada”, señaló, lo que ocasionó que la sesión fuese suspendida.

Diego Ibáñez, presidente y diputado de CS

Tales declaraciones fueron de muy mal gusto para Rincón y su partido, lo que llevó a que Demócratas a solicitar disculpas públicas del gobierno y del mismo Ibáñez. A través de una declaración pública, rechazaron los “graves” dichos del diputado, acusándolo de “insultar” a la timonel de la colectividad, ya que sus palabras “atentan contra la dignidad de quien encabeza otra fuerza política, que es mujer y que tiene una larga trayectoria en el mundo público y privado”.

En ese sentido, desde Demócratas tomaron la medida de “congelar relaciones con el gobierno y de negociación de la reforma previsional, hasta que tanto el gobierno como el diputado Ibáñez entreguen disculpas públicas”.

Bajo ese marco, abordado en La Moneda, el titular de Justicia señaló que “cuando uno solicita contribuciones, colaboración y cooperación, un acto tradicional de amistad cívica es tratar con cordialidad a aquellas personas que uno solicita su colaboración. Y creo que ayer se ocuparon expresiones impropias cuando uno está pidiendo colaboración en una reforma muy relevante para el país”.

Consultado por si el parlamentario debería pedir disculpas públicas por sus dichos, Cordero señaló que “es razonable y conveniente en este tipo de situaciones que cada uno actúe con la responsabilidad institucional y por lo tanto que quien profirió esas expresiones probablemente sea el que deba realizar esa reflexión”.