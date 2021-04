Críticas transversales luego de que el gobierno presentara requerimiento al TC por tercer retiro

Críticas desde todos los sectores políticos generó el anuncio del gobierno, que presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento contra el proyecto que discute el Congreso y que busca un tercer retiro de fondos de AFP.

El diputado de la Democracia Cristiana Gabriel Silber señaló que esto fue “un balde de agua fría” y informó que su bancada buscará activar los mecanismos para acusar constitucionalmente al Presidente Sebastián Piñera.

“El Presidente Piñera les está privando su legítimo derecho que en la peor crisis sanitaria y económica de la historia nacional puedan acceder a estos fondos en situación de emergencia”, sostuvo el diputado DC en entrevista con 24 Horas de TVN.

Silber afirmó que “con esta decisión el gobierno pasa una barrera roja respecto a lo que debe ser un tema político”.

“Esto es finalmente una afrenta, en este caso, al país y obviamente vamos a activar a partir de mañana un equipo jurídico de manera transversal con parlamentarios de oposición para también comenzar efectivamente a gatillar nuestras facultades y acciones constitucionales como hemos dicho”, expuso.

“Apunta necesariamente a que se pone en riesgo la paz social, estamos frente a una caldera social que puede estallar en cualquier minuto, y obviamente apunta contra quien tomó la decisión al final del día”, aseguró.

En tanto, la diputada Alejandra Sepúlveda, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), autora de uno de los proyectos de tercer retiro, señaló que “lo que está haciendo el Presidente es estar disparándose a los pies y además perjudicando a miles”.

Sepúlveda aseguró que desde su partido esperan liderar una acusación constitucional por “dado a además la falta de seguridad, la falta de servicio, la falta de sensibilidad”.

“Yo creo que hoy día la irresponsabilidad del Presidente de la República frente a la pandemia , frente a la situación económica que están viviendo las familias no amerita otra cosa, en el inmobilismo no nos podemos quedar desde la Cámara de Diputados, precisamente tratando de encontrar soluciones a las personas”, expresó

Una visión diferente tiene el diputado Marcos Ilabaca (PS), quien planteó que es precipitada la opción de impulsar un libelo contra el mandatario.

“Yo creo que hoy es muy temprano el pensar una acusación constitucional contra el Presidente Piñera toda vez que los quórums para poder llevar a cabo una acusación de estas características son muy altas”, señaló el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.

Igualmente, hizo un llamado al Jefe de Estado: “Señor Presidente, usted está desconectado absolutamente de lo que está sufriendo su país. Por favor medite nuevamente la decisión que acaba de adoptar. Por favor, tome una decisión y patrocine el proyecto, llévelo adelante, arréglelo si desea, porque lo que está haciendo es pegarle un portazo tremendo a la clase media de nuestro país, y ese portazo lo va a sentir muy fuerte la población de Chile”.

Por su parte, el diputado Miguel Mellado (RN) lamentó la decisión del Ejecutivo y señaló que este no tuvo fuerza para llevar a cabo una negociación en el Senado.

“Es triste porque quiere decir que la política no funcionó, y no funcionó porque es lo que el Presidente había dicho que todavía estaba la esperanza de poder llegar a un acuerdo en el Senado, por lo tanto el que haya ido al TC quiere decir que esa negociación política no funcionó, eso quiere decir que no se abrió la billetera para algo distinto a lo que es el retiro del 10%, y ahí es donde yo veo que el gobierno no tiene la fuerza para esa negociación y yo lamento que el gobierno haya ido al TC sin el poder negociar algo distinto con los senadores para poder lograr la ayuda para esa clase media”, precisó.

Sobre la intención de sectores de la oposición de impulsar una acusación constitucional, Mellado afirmó que “lamentablemente les diría con cariño que están fumando mala hierba, porque lo que hizo el Presidente está dentro de la Constitución, él defiende la Constitución, aunque uno esté en desacuerdo con esa actitud”.

En tanto, el diputado RN Andrés Celis señaló que ”hay espacio para poder conversar con el gobierno” en la discusión del proyecto en el Senado.

Respecto a lo anunciado por Silber, Celis dijo que “no veo el fundamento, el motivo que cuando un Presidente recurre al Tribunal Constitucional sea una causal para presentar una acusación constitucional”.

“Me parece que si esa es la medida es totalmente infundada y si se llega a presentar yo voy a votar en contra”, anunció el legislador oficialista.