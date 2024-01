Cuestionamientos a Grau y Rojas por reunión con Zalaquett llegan al comité político

El momento más tenso del comité político de este martes lo protagonizó el diputado Jaime Mulet (Regionalista Verde), quien hizo saber al gobierno y los presidentes de los partidos oficialistas que considera “grave” la reunión que sostuvieron los ministros Maisa Rojas (Medioambiente) y Nicolás Grau (Economía) en la casa del exalcalde Pablo Zalaquett, en que, según publicó Ciper, acercaron posiciones con la industria salmonera antes del anuncio del proyecto de ley de pesca que presentó el Ejecutivo al Congreso.

De acuerdo a quienes participaron del comité, el parlamentario preguntó a los ministros cuál era la postura del gobierno, aunque no se profundizó en la instancia.

Fuentes del Partido Regionalista Verde sinceran que para ellos fue doloroso el episodio, en consideración de que tienen un particular interés en la agenda medioambiental. De hecho, pensaron en sacar una declaración al respecto cuando se enteraron de la reunión, pero finalmente optaron por no publicarla.

Antes del comité, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, fue consultada al respecto por la prensa y respaldó a sus compañeros de gabinete. “Lo aclararon muy bien los ministros de Estado: esto se ajusta totalmente a lo que es la ley, no hay nada fuera del marco legal y no se trató ningún tema en específico. Aquí lo que se hace es que el gobierno dialoga con todos y todas. En un momento incluso se le criticaba al gobierno, por qué no conversa más con el mundo empresarial. Hoy día el mandato de todos y todas es a dialogar”, dijo la vocera. Esta fue la misma línea que habría compartido Vallejo en el comité político.

02/01/2024 VOCERIA MINISTRA CAMILA VALLEJO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Dicha versión también fue entregada por el propio Grau este martes. “Eso ya se aclaró. Fue una reunión en la que hablamos solo sobre el tema de salmonicultura y en términos muy generales. No correspondía (incluirla en la Ley de Lobby) por los temas que se trataron, que son temas desde una perspectiva general”, afirmó en La Moneda.

Pese a las explicaciones, la reunión ha sido ampliamente cuestionada al interior de la alianza. Si dentro del Socialismo Democrático ya había fuertes críticas de la gestión de Rojas, con el nuevo antecedente sobre la mesa estas se intensificaron. Pero, además, a ellas se sumaron voces fuera de la coalición. Desde algunos partidos oficialistas, de forma privada, incluso deslizan que consideran necesario que ambos titulares den un paso al costado.

La diputada comunista Nathalie Castillo dijo que “el encuentro no solo fue improcedente, sino que contribuye a debilitar las confianzas (...) Todas las autoridades de gobierno deben hacer un cumplimento riguroso de lo que plantea la ley”. “Es absolutamente criticable que las autoridades no hayan registrado la reunión en la plataforma de Lobby. Eso no puede pasar”, complementó la diputada María Candelaria Acevedo (PC), quien integra la comisión de Pesca en la Cámara.

Por su parte, el diputado socialista Daniel Melo, quien solicitó citar a ambos secretarios de Estado a la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, afirmó que “los ministros tienen el deber de comparecer en el Congreso y públicamente dar una explicación de por qué se reúnen entre gallos y a medianoche ocultos del escrutinio público con la industria regulada del salmón (...). Con esta situación se pasa a llevar la fe pública”.