De republicanos al PDG: Rubilar intenta amarrar apoyos para su candidatura en Puente Alto

De reunión en reunión. Así se puede definir el despliegue que Karla Rubilar ha venido teniendo los últimos días.

Y es que la candidata a la alcaldía por Puente Alto ha sostenido bilaterales con prácticamente todos los partidos de oposición. El objetivo de esa cruzada es que para dicha comuna se presente un candidato único para que la derecha pueda seguir gobernando en esa comuna, luego de las administraciones de Manuel José Ossandón y Germán Codina, quien está impedido de ir a la reelección.

En ese contexto, es que Rubilar se reunió con integrantes de la directiva deL Partido Republicano, la UDI, Evópoli, Demócratas, Amarillos y el PDG. Desde el entorno de la candidata transmiten que las tiendas mostraron su compromiso para hacer el esfuerzo de llegar a la candidatura única.

“Las reuniones han sido muy amenas y fructíferas. Soy una convencida de que aquí no hay espacio para díscolos. Se requiere de unidad para enfrentar la elección municipal porque será un termómetro para la presidencial, sobre todo en Puente Alto. Después de 24 años de trabajo de dos grandes alcaldes no podemos perderla por un gustito personal”, explicó Rubilar.

El enredo de la oposición, particularmente de RN, es con el concejal Felipe Ossandón -sobrino del senador-, quien también busca llegar al sillón municipal. Incluso, ya comenzó el despliegue para reunir las firmas necesarias para competir de manera independiente.

Frente a ese escenario, Rubilar ya había adelantando, en entrevista con La Tercera, que está dispuesta a competir en una primaria. Junto con esa disposición, la exsecretaria de Estado afirmó que “si el concejal no se atreviera a competir en la primaria y rechazara la institucionalidad, espero que los partidos me nominen a la brevedad como candidata única del sector, para intentar ganar incluso con el concejal yendo por fuera. No hay tiempo más que perder”.

La disposición de los partidos

La presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón aseguró que “Karla Rubilar me señaló la importancia de tener un candidato único de toda la oposición en Puente Alto y evitar que la comuna entre en la espiral de deterioro que existe en comunas como Valparaíso y Santiago”.

El vicepresidente de esa tienda, Gabriel Alemparte, puso paños fríos a un eventual apoyo de su partido a Rubilar. “No se trata de un apoyo directo, pero evidentemente tenemos una relación de amistad de larga data. Aún no se ha tomado decisiones de apoyos u omisiones con otros pactos, pero en el caso de Karla Rubilar hay no solo una amistad, sino además una coincidencia programática importante”, aseguró Alemparte.

El timonel de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet señaló que “Karla Rubilar es una muy buena candidata, fue una gran servidora pública. Fue fundamental en un momento muy difícil de la democracia, cuando era intendenta de Santiago. Yo creo que fue un soporte del presidente Piñera, fue clave. De hecho, ella fue la que dijo ‘no estamos en guerra’. Es una mujer valiente, tiene capacidades de sobra para ser alcaldesa”, afirmó el parlamentario.

Consultado sobre si la respaldarán, el diputado dijo que “el fin de semana esperamos sellar nuestro acuerdo con Demócratas. A partir de ahí, estamos buscando candidatos. En su momento vamos a señalar aquellos candidatos que vamos a apoyar o no, esa va a ser una decisión oficial del partido. Pero puedo señalar que tengo una gran opinión personal de ella”.

Desde la UDI, quienes han conocido de las negociaciones, transmiten que están a la espera de lo que decida RN, pues es un conflicto que se radica en esa tienda, agregan las mismas fuentes. La idea, agregan desde el gremialismo, es competir en aquellas comunas que estén en manos del oficialismo.

Fuentes de Evópoli señalan que la visita de Rubilar a la sede de esa tienda no tiene implicancia en temas electorales y que, en línea con los transmitido por la UDI, el nudo en Puente Alto para zanjar el candidato, lo debe resolver RN.

En republicanos, por otro lado, aseguran que todavía no toman una definición sobre a quién apoyarán en esa zona.