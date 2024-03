Desde “desnuda la profunda crisis de seguridad” a “¿qué dirá la derecha?: mundo político reacciona a muerte del teniente Ojeda

Tras nueve días desaparecido, este viernes el cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno (32) fue encontrado en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana, enterrado en las cercanías de un campamento.

Esto, tras diligencias realizadas por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana y la PDI, quienes encontraron en camino a Melipilla con Av. Pajaritos, el lugar donde estaba enterrado el cuerpo.

Según lo informado, el único detenido será formalizado el sábado por secuestro con resultado de muerte. Sin embargo, desde la PDI indicaron que hay otros dos sujetos vinculados con el crimen que estarían identificados.

Tras conocerse la noticia, desde todo el espectro del mundo político se generaron diversas reacciones, enfocadas principalmente en el problema de seguridad que registra el país.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, indicó que “hoy lamentamos la muerte del teniente Ronald Ojeda, exmilitar venezolano, que se encontraba en calidad de refugiado político en nuestro país y la verdad, es brutalmente preocupante las circunstancias en cómo han ocurrido los hechos y que deja al descubierto las deficiencias de nuestras instituciones de Inteligencia. Su familia, y toda la ciudadanía, exigen prontas respuestas de nuestras autoridades”.

En tanto, el presidente de la comisión de RR.EE. de la Cámara, el socialista Tomás De Rementería, afirmó que “esta situación debe esclarecerse, una persona que estaba acá con refugio político, en una situación de migración por persecución política. No podemos definir con esto que haya habido una instancia política en esto, sabemos que hay muchas hipótesis que se manejan, pero al final es realmente grave”.

El senador Matías Walker (Demócratas) indicó que “se confirma la peor hipótesis: al refugiado político venezolano Ronald Ojeda lo secuestraron para matarlo. Nuestras condolencias a su familia. Da mucha impotencia constatar como el crimen organizado está actuando sin límites en nuestro país. Exigiremos una investigación a fondo para determinar la extensión y magnitud de las fuerzas que estuvieron detrás de este crimen alevoso y sus motivaciones”.

Su par Ximena Rincón, por su parte, afirmó que “este es un duro golpe para la seguridad de Chile y es un nuevo triunfo del crimen organizado, sea orquestado por el gobierno de Venezuela o no. Es realmente grave lo que está sucediendo en nuestro país”.

A su turno, el senador RN Francisco Chahuán indicó en sus redes sociales: “¿Cómo es posible que una persona que tiene el carácter de refugiado, como ex teniente Ronald Ojeda, sea secuestrado y finalmente asesinado? ¡Exigimos una explicación del gobierno y que se asuman las responsabilidades de esta grave situación!”

Por su parte, el senador independiente Alejandro Kusanovic indicó que la muerte de Ojeda “desnuda la profunda crisis de inseguridad, a un Ministerio del Interior superado y a una Cancillería muy rústica por visar acuerdo de cooperación con el régimen de Maduro”.

Por otra parte, el diputado republicano Stephan Schubert sostuvo que “espero que la investigación avance, termine y pueda determinar quién fue el responsable material y quiénes fueron los responsables intelectuales que están detrás de esta operación compleja que demandó el trabajo de un equipo de personas con alto nivel de preparación y espero que la investigación así lo demuestre”.

Agregó que “hasta que no termine la investigación no es posible descartar ninguna de las tesis, en este caso la tesis de un móvil político, recordemos que este es un ciudadano extranjero que se encontraba asilado en nuestro país y que fue secuestrado por extranjeros.

“Esta situación es grave para nuestro país y esperamos que el gobierno adopte las medidas que haga avanzar de manera urgente una buena y nueva ley de inteligencia, así como también la ley antiterrorista y otras normas más que esperan ser publicadas y promulgadas para que puedan entrar en vigor a la brevedad”, cerró.

Asimismo, la diputada PDG Karen Medina manifestó que “nuestro país está en la palestra. Nuestro país hoy día está en deuda con esta protección y este asilo que se le ofreció a este ciudadano venezolano y que no fuimos capaces de brindarle en nuestra patria. Es así como el crimen organizado tiene tomada nuestras calles, y hace lo que quiere. Yo espero que este gobierno exija y que busque a estos delincuentes y los encierre con las penas máximas para poder dar señales de que este país quiere retomar la seguridad que hemos perdido”.

Por su parte, la diputada RN Camila Flores reaccionó señalando que “Chile ya no es el asilo contra la opresión, puesto que un refugiado político es secuestrado y asesinado en nuestro país. Si quien recibe el compromiso del estado de tener protección muere de tal manera, que más queda para los chilenos comunes y corrientes”.

El diputado UDI Henry Leal afirmó que “ahora el gobierno de Boric no puede seguir guardando silencio, ya no hay investigación secreta para proteger la vida de Ronald Ojeda, lo mataron. Los emplazamos a decir la verdad, ¿se ha vulnerado o no la soberanía nacional? ¿Seguirá todo igual con Venezuela?”

En este sentido, el presidente del PC, Lautaro Carmona, señaló en sus redes sociales: “Se informa que el cuerpo identificado corresponde a Ronald Ojeda venezolano secuestrado. Qué dirá la derecha de su campaña contra los comunistas”.