Desde “es lo correcto” a “no descartamos ninguna opción”: las reacciones del mundo político a la ratificación del general Iturriaga

Diversas reacciones parlamentarias dejó la confirmación en su cargo del comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, lo cual fue comunicado esta tarde por parte de la ministra de Defensa, Maya Fernández.

La noticia se dio a conocer luego del encuentro que sostuvo el Presidente Gabriel Boric, la propia ministra Fernández y el general Iturriaga, luego que fuera citado hasta La Moneda para entregar mayores detalles por el caso que involucra la muerte de Franco Vargas (19) y a otros 45 conscriptos que resultaron con un cuadro infeccioso tras una marcha en Putre, en la Región de Arica y Parinacota, lo que abrió los cuestionamientos en torno al mandamás de la institución castrense por su rol en este hecho.

Previo al encuentro sostenido, algunos diputados oficialistas habían levantado las alertas tras anunciar una posible acusación constitucional en contra de Iturriaga. Tal idea, fue sostenida el jueves por Jorge Brito (Frente Amplio), quien advirtió que “no descartamos ninguna medida que nos entregan la Constitución y las leyes”, al ser consultado si era acusable constitucionalmente el general Iturriaga debido a su responsabilidad de mando en el manejo de esta crisis.

La iniciativa también fue planteada -ese mismo día- por el diputado ecologista Félix González, quien declaró que “si el general Iturriaga no es destituido, juntaré las firmas para una Acusación Constitucional en el Congreso Nacional”.

Cabe destacar que la Carta Fundamental entrega a los diputados la herramienta de eventuales acusaciones constitucionales no solo a la máxima autoridad de la institución, sino que a todos “los generales o almirantes” de la Defensa Nacional, siempre y cuando hayan “comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación”.

Tras la determinación del Ejecutivo, el diputado Brito -quien integra la Comisión de Defensa Nacional-señaló este viernes desconocer las razones del gobierno para mantener en su cargo a Iturriaga y reiteró que, mientras no conzcan todos los antedecentes, “no descartamos ninguna medida” en contra de la autoridad castrense.

“Por algo el Presidente habrá tomado esta decisión, desconocemos cuáles son los antecedentes, pero sabemos que él antepone el bienestar superior de Chile frente a la difícil situación que está viviendo el Ejército, tanto por el despliegue como por esta situación”, afirmó a La Tercera el legislador.

“Los abusos no forman parte de los militares en Chile, esto se tiene que recalcar y promover en cada una de las reparticiones en nuestro país. También tenemos pendiente la reforma y modernización del servicio militar”, sostuvo, tras lo cual agregó que “mientras tanto nosotros no descartamos ninguna medida, pues aún estamos conociendo antecedentes de los hechos y es en sede judicial donde esperemos que los responsables asuman todo lo que les compete por el daño que han generado”.

En el mismo sentido, el diputado Félix González en conversación con La Tercera sostuvo que “uno esperaba que hoy se entregara información oficial de lo que pasó, la única información que entregan es que hay dos uniformados de baja, un general y un coronel; que el general Iturriaga sigue en su cargo, pero el país no sabe lo que pasó”.

Además, reclamó que no ha habido contacto directo con las familias de los afectados, por lo que sostuvo que, durante la próxima semana, se continuarán evaluando las acciones parlamentarias, de cara a una eventual acusación constitucional.

“Necesitamos aunar voluntades en torno a una acusación y que el resto de los parlamentarios se formen la convicción de que aquí hay responsabilidades al vulnerar la Constitución (...) que tiene que ver en poner el riesgo el honor de la Nación y la seguridad de la Nación y, a mi juicio, en este caso se dan las dos cosas”, afirmó.

“Yo creo que el gobierno se ha equivocado en esto, porque pasaron 10 días sin que se supiera lo que estaba ocurriendo y con noticias falsas. Recién una semana después. el día 11 desde la muerte de Franco Vargas, sale el comandante en jefe a decir algo, a decir que le mintieron, entonces el gobierno recién hoy se informa. Es el día 13. Recién hoy al gobierno le interesa informarse de primera fuente de lo que ocurrió (...) si el Presidente hubiera llamado a informar el primero o segundo día del hecho, esto sería muy diferente”, criticó el diputado González al respecto.

Otra voz crítica contra el general Iturriaga había sido la del diputado Tomás de Rementería (PS), integrante socialista de la Comisión de Defensa de la Cámara, quien este viernes señaló que “el Presidente le da su respaldo por el momento al general Iturriaga, esperamos que haya una investigación rápida que puedan dilucidarse los temas, pero acá necesitamos un avance significativo en cambio al sistema de conscripción y a cómo se llevan estas causas relativas a temas que puedan pasarle a los conscriptos”, añadió.

Desde el Partido Comunista, la diputada Carmen Hertz, se limitó a decir que la permanencia de Iturriaga “es una facultad exclusiva del Presidente de la República”.

7 MAYO 2024 ROMINA VARGAS, MADRE DE FRANCO VARGAS, CONSCRIPTO FALLECIDO EN PUTRE. FOTO: DEDVI MISSENE

En tanto, desde la oposición, la también integrante de la Comisión de Defensa, Camila Flores (RN), señaló que “creo que el gobierno ha hecho lo correcto al confirmar en su cargo al general Iturriaga, comandante en jefe del Ejército. Creo que si bien hay una crítica que es sensata respecto que comunicacionalmente esta terrible situación que se vivió a propósito de la muerte del soldado conscripto y de varios de los conscriptos que estuvieron lesionados y que siguen lesionados hasta el día de hoy, no tuvo el mejor manejo. Eso es verdad. Esta situación comunicacionalmente tardó mucho tiempo y tampoco, desde mi perspectiva, tuvo la mejor forma de acercamiento con la familia de los afectados”.

“Pero eso no implica que el general Iturriaga tendría que haber dejado su cargo, muy por el contrario. Porque él tomó medidas drásticas a la hora de sancionar a quienes estaban a cargo directamente y son responsables del mando por esto y también a varios de los oficiales que también tenían responsabilidad”, manifestó Flores, quien agregó que “espero de verdad que esto no vuelva a ocurrir más. Ya han pasado situaciones dramáticas en dos oportunidades por parte de soldados conscriptos que estaban haciendo el servicio militar en la institución del Ejército. Esto de verdad que no puede ni volver a ocurrir y tampoco puede quedar en la impunidad”.

El independiente Rubén Oyarzo, valoró que el Presidente Boric pasara a retiro al general y coronel al mando en Putre. “También parece prudente que el general Iturriaga se mantenga en el cargo, sin que el Presidente haya caído en las presiones de algunos parlamentarios oficialistas, que han querido sacar provecho político de esta tragedia”, dijo.

Desde Republicanos, Luis Sánchez, afirmó en entrevista con 24 Horas que “creo que es una definición oportuna, obviamente se necesita un liderazgo fuerte en a cargo del Ejército para enfrentar esta situación que no es fácil (…) considero que es una buena noticia que el general Iturriaga se mantenga al mando, porque hacer un cambio radical, en este momento podría complicar todos los procesos administrativos que hay que seguirse y eso es algo no deseado”.

El diputado UDI, Álvaro Carter, también miembro de la comisión de Defensa, declaró que “la decisión de mantener al comandante en jefe del Ejército en su cargo es la correcta. Acá debe continuarse con las investigaciones tanto penales, como internas del Ejército para esclarecer y saber qué sucedió en la lamentable muerte del conscripto. Por lo tanto, el gobierno debe ordenar sus filas para que sus parlamentarios dejen de dividirse en estas dos almas: unos que buscan la institucionalidad y una segunda alma que busca incendiar siempre a las Fuerzas Armadas”.

La diputada del PDG, Karen Medina, expresó que “considero atingente la medida tomada por el Presidente de apoyar al general Iturriaga, mantenerlo en el cargo, porque ya la jefatura inmediata o a cargo de la misión, que lamentablemente fue donde perdió la vida este conscripto, y donde hay otro que también está con una complicación, con una amputación de su mano, ya fueron removidos, ya fueron sacados del cargo”.

“Hoy día nos queda, por supuesto, darles a la familia todas las explicaciones del caso y que tengan que asumir las responsabilidades las personas directas que están a cargo de esta marcha o de este trabajo de nuestros soldados en el Ejército, y también reforzar los protocolos y las acciones a seguir en este tipo de casos, de acontecimientos que vemos, no es el primero que ha pasado en el Ejército, y es ahí donde hay que tomar todos los resguardos necesarios para ofrecerle y brindarles la seguridad a nuestros conscriptos”, aseveró.