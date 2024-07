Diputada Ahumada endurece críticas contra Marcel por ausencia en Comisión de Energía: “Me parece pésimo y muy mala señal”

La diputada Yovana Ahumada (IND), quien preside la Comisión de Minería y Energía donde se discuten las medidas para mitigar las consecuencias económicas que traerá el alza de tarifas eléctricas que comenzó a regir desde julio, volvió a criticar que durante la sesión de la mesa técnica, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no estuvo presente.

En el programa Desde la redacción de La Tercera TV, Ahumada manifestó que “hubieron dos ausentes, porque hay que recordar que los ministros no se mandan solos. Hay un Presidente que debe generar la indicación para que estos ministerios estén trabajando junto a la mesa y sobre todo en propuestas donde la cartera principal, y que es la que nos mueve para poder gestionar, es la cartera de Hacienda. Por lo cual, a mí realmente me parece pésimo y una muy mala señal de parte del Ejecutivo que el ministro Marcel no haya estado presente”.

“A mí no me parece que sólo envíen a los asesores que no tienen ninguna atención más que decirnos que están dispuestos a recibir y escucharnos. Acá el ministro Marcel debe estar presente, y eso es lo que no me parece correcto”, zanjó.

La parlamentaria también apuntó a la decisión del Presidente Gabriel Boric de realizar su gira por Magallanes con el ministro de Energía, Diego Pardow, mientras se discutía sobre el alza de tarifas: “Nosotros teníamos una mesa el día jueves, donde estaba todo colapsado y la situación estaba desbordada. Necesitábamos dar respuesta a la ciudadanía que estaba angustiada, tenía preocupaciones, y el Presidente decide llevarse al ministro de Energía a Magallanes. No es correcto. Yo creo que ahí debió haber estado el ministro Pardow”.

Sobre el avance de la mesa técnica, destacó que el impuesto verde ha tenido una recepción transversal y que están discutiendo un eventual “impuesto provisorio o de alguna manera un cargo para las grandes empresas que tienen consumo sobre 5.000 kilowatts. Este es un tema que yo creo que hay que detallarlo”.