Diputado Miguel Mellado y retiro del 10%: “Vamos a aprobar la idea de legislar toda la bancada de RN, pero vamos a colocar algunas indicaciones”

A esta hora en el hemiciclo de la Cámara de Diputados se está llevando a cabo el debate del proyecto del segundo retiro del 10%.

En ese sentido y en medio de las intervenciones en la sala, el diputado RN, Miguel Mellado, afirmó que toda la bancada de su partido votará a favor de la iniciativa, pero advirtió que intentarán impulsar ciertas indicaciones.

“Vamos a aprobar la idea de legislar toda la bancada de RN, pero vamos a colocar algunas indicaciones”, dijo Mellado.

Una de ellas, según explicó el parlamentario, dice relación con que altas autoridades que retiren su 10% paguen tributo.

“No es bueno que gente como nosotros, los diputados, los ministros, que tienen un buen pasar, no tengan que pagar impuesto porque retiran su plata de jubilación. Eso no es correcto. Vamos a insistir en eso, pero también a que el retiro sea informado”, indicó.

Su compañero de bancada, Andrés Celis, argumentó su apoyo a la propuesta con que “una realidad excepcional requiere medidas excepcionales”.

Por otro lado la también diputada RN, Camila Flores, previo a la intervención de Mellado, informó que respaldaría la moción parlamentaria.

“Dado que hay una mayoría de familias que el único beneficio que les llegó, lo único que les ayudo a pasar este tiempo de angustia y de necesidad económica, fue el primer retiro. Recorro mi distrito y los vecinos me han dicho repetidamente que el único beneficio que tuvieron del Estado, entrecomillas, fue este primer retiro. En tanto, cómo negarse a este segundo retiro, cuando la pandemia sigue, cuando el desempleo y las necesidades económicas siguen”, argumentó.

“En el caso de las indicaciones algunas votaré a favor y en contra. Votaré a favor de que exista la voluntariedad para que quienes quieran puedan reponer sus fondos, me parece que es correcto que sea voluntario. Me parece además que todas las altas autoridades que retiren sus fondos a lo menos lo informen”, cerró la legisladora.

Otro legislador que también anunció que apoyará el segundo retiro es el diputado UDI, Juan Antonio Coloma.

“El Estado ayudó con el IFE, con el Bono a la Clase Media, pero todo esto no alcanza, y eso es evidente, a todas las familias que lo están pasando mal. Es por eso y después de hablar con centenares de personas y leer miles de mensajes que me han enviado por redes sociales, he tomado la decisión de votar a favor del segundo retiro. Lo hago consciente de que no es lo ideal”, indicó.

Desde las bancadas de la oposición han criticado a sus pares de Chile Vamos por querer impulsar indicaciones, ya que esto haría que el proyecto tenga que regresar a la Comisión de Constitución para su discusión. Y no pasaría directamente al Senado como quieren sus impulsores.