Diputados del Frente Amplio toman distancia de postura de Boric sobre despliegue de Fuerzas Armadas en zonas urbanas

La petición del alcalde de Maipú, Tomas Vodanovic (RD), para contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el resguardo de la infraestructura crítica de la comuna ha generado un verdadero remezón político.

El jefe comunal se reunió el martes con la ministra del Interior, Carolina Tohá, a quien le hizo formalmente la solicitud para contar con apoyo militar a raíz de la crisis de seguridad que afecta a Maipú y a la Región Metropolitana en general.

Esta petición generó una serie de reacciones desde el mundo municipal. Entre los alcaldes que se sumaron a la petición de Vodanovic están Felipe Muñoz (PS) de Padre Hurtado, Rodolfo Carter (Independiente, ex UDI) de La Florida, Emilia Ríos (RD) de Ñuñoa, Carolina Leitao (DC) de Peñalolén, Germán Codina (RN) de Puente Alto, Cristóbal Lira (UDI) de Lo Barnechea, Gonzalo Durán (CS) de Independencia y Felipe Muñoz (Ind.) de Estación Central.

Incluso, la mañana de este miércoles -en diálogo con Radio Condell de Curicó-, el propio Presidente Gabriel Boric se mostró abierto a disponer de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas, aunque recalcó que es una materia que debe ser discutida en el Congreso Nacional.

“Eso requiere, también, de una discusión. También modificaciones legales. (Pero) yo no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, mediante la ley de infraestructura crítica, algo que tiene que ser discutido en el Congreso”, dijo.

Quienes no están de acuerdo son los diputados del Frente Amplio, quienes en un punto de prensa en el Congreso tomaron distancia de la postura del Mandatario y de la petición de los alcaldes.

La diputada Lorena Fries (CS) sostuvo que si bien están “conscientes del trabajo, la angustia y la situación que se viven en los municipios como Maipú”, ante el aumento del crimen organizado y los delitos violentos, “lo que se requiere es policía, más policía y policía. Porque son ellos los que tienen que hacer el trabajo de investigación, de persecución penal para poder desbaratar esa situación”.

La parlamentaria relevó la importancia de aprobar el proyecto de ley de inteligencia financiera. “Nadie le da importancia a eso y es clave si queremos avanzar en esto. No nos parece, no es nuestro ideal que las Fuerzas Armadas tengan un rol en manejar, en materia de orden público. Y creemos también que la ley de infraestructura crítica, si bien es necesaria, las democracias modernas la tienen, no va a resolver el problema del crimen organizado”.

Por su parte, Claudia Mix (Comunes), pidió centrar la discusión “en lo que de verdad importa y lo que hoy día de verdad están pidiendo los alcaldes. Efectivamente, Maipú requiere de la presencia del Estado y que las policías hagan lo que tienen que hacer las policías. Y en eso, por cierto, nosotros vamos a estar a disposición para ayudar no solo a la gestión del alcalde, Vodanovic, sino que también lo que requiera el gobierno para aumentar la dotación, para mejorar también la dotación de fiscales en el Ministerio Público, para profesionalizar las policías”.

Y puso como ejemplo una fiscalización que se realizó en horas de la noche del martes en la toma de Maipú. “Son las policías los que tienen que hacer el control de identidad que se hizo anoche para poder determinar a 74 personas que estaban indocumentadas, eso no lo pueden hacer los militares, vamos a llevar a eso los militares, hacer control de identidad, entonces pongámonos en el contexto real de las cosas como están sucediendo”.

El diputado Gonzalo Winter (CS), en tanto, apuntó también a la aprobación del proyecto de ley de inteligencia financiera y recordó que las propias FF,AA. han “manifestado en una instancia oficial, a través de sus voces oficiales, que hay determinadas tareas para las que no están preparados. Entonces, obviamente, tendría poco sentido que se pusiera a las Fuerzas Armadas a realizar tareas para las cuales ellas declaran no estar preparadas”.

“Porque esas tareas son tareas policiales. Y por eso, en la educación de las policías se enseña a realizar esas tareas, y en la educación de las Fuerzas Armadas no se enseña a realizar esas tareas”, recalcó.

También desde el oficialismo, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, expresó que “el gobierno ha sido muy efectivo en avanzar en legislación para mejorar la seguridad en nuestro país (...) pero de ninguna manera creo que la solución vaya por sacar a los militares a la calle, incluso, eso puede agravar el tema”.

“Los mismos comandantes en jefe manifestaron en el Cosena que ellos no están preparados para actuar en relación a la población civil. Ellos han sido formados para defender al país de una eventual agresión extranjera y para situaciones de emergencia, no para estar en las calles ni para detener delincuentes”, sentenció