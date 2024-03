Elecciones municipales: Boric llama a consolidar una “firme alianza entre la izquierda, la centroizquierda y la DC”

En medio de su gira por la Región del Maule, el Presidente Gabriel Boric se refirió la tarde de este miércoles a la necesidad de consolidar una gran alianza desde la izquierda a la Democracia Cristiana para las elecciones municipales de octubre.

Desde la comuna de Curicó, el Mandatario expresó que son los partidos a quienes les corresponde “ver los mecanismos de las municipales” y recalcó que “siempre son tensas las negociaciones previas a las elecciones”.

A pesar de esto, señaló que sus expectativas son “que de cara a las elecciones municipales logremos consolidar y seguir avanzando en una firme alianza entre la izquierda, la centroizquierda y también la Democracia Cristiana”.

En esa misma línea, el Jefe de Estado apuntó a que haya acuerdos “que permitan tener candidaturas competitivas para que den cuenta también de que las propuestas progresistas le hacen bien a la ciudadanía y para eso también nosotros como gobierno tenemos que estar cumpliendo”.

“A mí no me cabe ninguna duda que los partidos esto lo entienden y se van a poner de acuerdo. No me corresponde a mí incidir en los aspectos particulares de la negociación, pero espero que esto vea la luz pronto y que podamos trabajar colaborativamente y no en disputas entre nosotros”, enfatizó el Presidente.

El sábado, el Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano ratificó el acuerdo electoral con el oficialismo para presentarse como un pacto único en las próximas elecciones municipales.

En la sede nacional de la DC sesionaron por más de dos horas el timonel de la colectividad, Alberto Undurraga, junto a 18 consejeros nacionales y las 16 presidencias regionales del partido. Tras la cita, Undurraga expresó que “estamos muy contentos por ratificar la voluntad de llegar a un acuerdo de un solo candidato en cada una de las comunas de Chile”.

Pese a desde la falange confirmaron el acuerdo con el oficialismo para municipales, precisaron que todavía no hay una definición oficial sobre la elección de candidatos a gobernadores, definición que se desarrollará también en octubre.