Elisa Loncón acusa que “no han sido bien recepcionados” por el gobierno tras serie de fallas en comienzo de la Convención: “Fuimos vulnerados en una de las cuestiones más básicas que es la salud”

Esta mañana, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, indicó en T13 Radio que esperan que hoy finalmente estén las condiciones para celebrar la primera reunión de la Convención Constitucional, esto luego de que en los últimos dos días no se pudieran llevar a cabo por falta de condiciones técnicas y sanitarias.

Al respecto, indicó, que “hoy esperan que todo funcione”.

“Ayer dejamos revisado todo el sistema de interconexión, nos acompañó un equipo técnico de la Universidad de Chile, y después en la tarde se instaló un protocolo y nos acompañó el Colegio Médico y también las personas constituyentes, enfermeros y médicos que están en dentro de la convención. Esperamos que hoy día podamos iniciar el proceso”.

En este sentido, sostuvo, están “las condiciones mínimas”. “No podemos garantizar que todo está instalado. En un día tuvimos que ver todo. Esto debió estar instalado, pero no estaba nada”.

En cuanto a las medidas, indicó, ellos como Convención Constitucional “son una comunidad muy grande”, por lo que es importante la colaboración de todos. “El lavado de manos, no bajar las mascarillas mientras estemos adentro (...) hay que tener rigurosidad individual para cuidar el tema colectivo”.

También, agregó, se va a instalar un puesto de tomas de prueba de PCR, puesto que “la gente se tiene que volver a sus territorios y tenemos que saber que se va sana”.

Sobre si ve buena fe en el actuar del gobierno tras todos los problemas que han tenido para poder comenzar a sesionar, Loncón indica que el tema “tiene una lectura de fondo”.

“Se está instalando un poder constituyente que no es el poder establecido ya que tiene el Estado a través de sus instituciones, es un poder nuevo. En esa dimensión, el poder que está instalado en el Estado, le cuesta administrar, no tiene él la cultura, los dispositivos, de cómo a este nuevo poder lo recepciona”, explicó.

“No hemos sido bien recepcionados, debo decirlo, porque los convencionales hemos sido vulnerados en lo más básico que es la cuestión de la salud. Hay que hacerle una lectura: que estamos llegado, y que cuando uno está llegando a un lugar, quien invita arregla la casa y dispone de las mejores condiciones. Y acá no estuvieron dispuestas las mejores condiciones, en una época y en un tiempo de pandemia”, indicó.

En este sentido, agregó, “falta mucho para que todo funcione a la perfección. Por ejemplo, mandamos al Gobierno a que tuviera dispuesto un sistema de traducción e intérpretes de lenguas indígenas, pero no dio respuesta formal a la situación”.

Sobre la agenda que tendrán, indica que la discusión sobre los presos del Estallido Social, que habían anunciado en un comienzo que sería el tema clave de las primeras reuniones, lo verán mañana, ya que hoy no cuentan con los dispositivos instalados para que los constituyentes puedan hablar y votar.

“Se va a instalar durante el día, ya mañana vamos a tener más espacio para abordar esa situación”, indicó. “Hoy vamos a tener el sorteo de quién va a qué sala, eso es parte del ordenamiento”.

En cuanto a este tema, Loncón indica que es importante discutirlo porque “dentro de los presos sabemos que hay situaciones que no tienen el estándar de Derechos Humanos ni de justicia. No podemos estar hablando de una Constitución cuando tenemos situaciones no resueltas y que nos afectan”.

Por otra parte, sobre la violencia en La Araucanía, destacó que “no podemos seguir aceptando la militarización Wallmapu, que nuestros niños estén creciendo con una tanqueta, por eso merecemos conversar porque estamos representando poder constituyente”.

Sobre la reunión que sostendrá esta mañana con la presidenta del Senado, Yasna Provoste, Loncón indicó que se trata más bien de ver colaboraciones pues necesitan personal.

“Estamos viendo la posibilidad de que pongan ha disposición de personal técnico, por ejemplo, ya necesitamos instalar una unidad de cuestiones periodísticas, una cuestión administrativa, y ahí hay gente de servicio público de carrera que nos va a servir mucho porque la administración del Estado implica expertise del servicio público”.