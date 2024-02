Exministro Hinzpeter por deceso de Piñera: “Es muy triste saber que hoy me levanté sin que él existiera”

Durante esta mañana, el exministro Rodrigo Hinzpeter, quien es considerado uno de los más estrechos colaboradores de Sebastián Piñera, abordó el fallecimiento del otrora Mandatario, expresando que se siente con “una tristeza enorme”.

“Yo tuve el privilegio de trabajar con él durante muchos años, de ser su ministro, y creo que los atributos son múltiples. Un gran ser humano, un político extraordinariamente demócrata, con mucho amor por Chile, que enfrentó, como todos los presidentes, situaciones difíciles, pero que siempre intentó resolverlas de la mejor manera, que va a ser recordado como un presidente muy comprometido con el bienestar de Chile, como un presidente que sacó adelante grandes iniciativas, y particularmente como una persona muy humana, muy inteligente y muy patriota”, sostuvo.

La exautoridad, que fue titular de Interior y de Defensa Nacional durante el primer gobierno de Piñera, reveló que estuvo comiendo con el otrora jefe de Estado “hace pocas semanas”, en donde hablaron “de la vida, porque no fue un encuentro político”.

En el ámbito más personal, Hinzpeter valoró “lo buen amigo que era” Piñera. “Realmente era una persona que en cualquier momento, si uno tenía un traspié, un inconveniente, él estaba ahí para ayudar. Yo sé que esa es una faceta que mucha gente no conoce, pero quiero dar testimonio, luego de haber estado junto a él muchos años, que era una persona cariñosa, humana, y con la cual uno siempre, siempre podía contar”, agregó.

“Yo le tenía un aprecio muy grande y me atrevo a decir con mucha modestia que era recíproco. Para mí era muy importante conversar con él. No de política, sino de cosas de la vida. Yo estuve a su lado 20 años trabajando, y es muy triste saber que hoy día me levanté sin que él existiera. Sin que él esté. Sin que ya no se le pueda llamar. Es muy triste”, manifestó.

El legado del expresidente

Para Hinzpeter, el principal legado del expresidente es su liderazgo, “que hasta ayer se ejercía por presencia y a partir de hoy va a estar muy vivo por ausencia”.

Consultado respecto a cómo vivió Piñera los momentos más complicados en su segundo mandato, donde su aprobación era baja, el exministro respondió que “todos sabemos, o muchos sabemos, que era una persona de un optimismo y una fortaleza enorme”.

“Él tenía perfecta conciencia que estábamos viviendo momentos muy difíciles. Pero a partir de su inteligencia, su optimismo y fortaleza, logró construir algo que con el tiempo se va a valorar, que es una salida democrática por la vía de una reforma constitucional que para él no fue fácil. Pero tomó esa decisión pensando en que era lo mejor para Chile. Y creo que el tiempo va a demostrar que estábamos en una situación muy delicada, donde la institucionalidad estaba muy amenazada, por llamarlo de alguna manera. Y él buscó una solución que nos permitió salir de aquello”, relevó.

Sobre si logró construir una “nueva derecha”, Hinzpeter dijo que Piñera “siempre estuvo dispuesto a plantear lo que él creía, independientemente de la opinión de la mayoría ciudadana”.

“Por lo tanto, no sé si formó una nueva derecha, pero a lo menos le imprimió a la centroderecha un sello liberal. De mucha tolerancia, de mucho optimismo y de mucha mirada futura. Les agradezco mucho”, cerró.