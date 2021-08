Francisco Caamaño comunicó su “distanciamiento” de la Lista del Pueblo: Es el quinto convencional que se aleja del grupo en la semana

Una nueva baja se cuenta entre los convencionales de la Lista del Pueblo. Francisco Caamaño Rojas, quien fue el más votado del colectivo en las elecciones de constituyentes en mayo, comunicó este sábado su decisión de tomar “distancia” del colectivo. Esta decisión se suma a otros integrantes que han tomado una decisión similar en los últimos días.

“Tengo la profunda convicción que quienes me apoyan y confiaron en mi, me quieren ver trabajando exclusivamente en la Convención Constitucional”, explicó Caamaño en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El dirigente y activista medioambiental, quien representa al distrito 14, señaló que tomó su decisión “desde que [en la Lista del Pueblo] mostraron su interés en seguir participando con fines electorales en las parlamentarias y presidenciales”.

Sin embargo, en el comunicado remarcó su condición de independiente, acaso el mayor activo del conglomerado. “Debo mencionar, de manera categórica, que mi labor como constituyente la he realizado de cara a la comunidad me he predispuesto junto a la voluntad social d las comunidades de mi distrito 14, levantar la Asamblea Territorial del Maipo, de manera autogestionada e independiente, tal como lo fue la campaña para ser parte del proceso constituyente”.

Por lo mismo, agregó: “Fui uno de los últimos en ingresar a este espacio en el Distrito 14 y por ende, el éxito de mi campaña se debió en gran medida al trabajo territorial realizado durante varios años en diferentes comunas de las Provincias de Talagante y Melipilla, donde hemos trabajado con diferentes organizaciones socio-ambientales y culturales en actividades de difusión, fiscalización, educación, entre otras, y no solo por la incidencia directa de la Lista del Pueblo en la campaña electoral”.

Una Lista en tensión

La salida de Caamaño de la Lista del Pueblo ocurre en un momento complejo para la organización. Durante la semana, el colectivo ha sido tensionado por la discusión sobre levantar una carta presidencial; si bien en un primer momento se declaró el apoyo a la candidatura del sindicalista Cristián Cuevas, finalmente, fueron presentados tres precandidatos -sin Cuevas entre ellos-, que competirán por conseguir el mayor número de patrocinios de cara a la inscripción de candidaturas.

Además, en los últimos días al menos cinco de sus convencionales decidieron alejarse de sus filas; Camila Zárate (distrito 7) y Helmuth Martínez (distrito 23) anunciaron el viernes que no continúan en la colectividad, decisión que también tomó Natalia Henríquez (distrito 9), quien se marginó de la coordinación, tras la decisión de la colectividad de iniciar un camino electoral para cargos parlamentarios y presidencial.

Por su lado, Giovanna Grandón (distrito 12) -la popular “Tía Pikachu”- informó que se dedicará -por el momento- solo a sus labores en el órgano constituyente.

Estas bajas se suman a las anteriores de Elisa Giustinianovich, del distrito 28, y Loreto Vidal, del distrito 20.