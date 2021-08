Girardi presenta denuncia ante la PDI por amenazas de “grupos antivacunas” en su contra: “No me voy a dejar doblegar”

El senador Guido Girardi presentó esta jornada una denuncia ante la PDI luego de que recibiera una serie de amenazas contra él y su familia por parte de “grupos antivacunas”.

Según denunció el parlamentario, anoche le empezaron a llegar una serie de mensajes amenazadores de parte de diversas personas. Esto luego de que su teléfono personal fuese publicado en redes sociales.

“Estos grupos antivacunas fanáticos, yo no me voy a dejar doblegar como lo hizo la dictadura de Pinochet. No me voy a dejar doblegar. Estos fanáticos, porque son fanáticos, ya no es un tema de derecho a la opinión. Han orquestado una campaña de amenazas y amedrentamiento. Además me parece inaceptable que hayan tomado mi teléfono personal, que lo hayan subido a sus redes y anoche, toda la noche llamadas, con descalificaciones y amenazas”, dijo el también integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta.

Pero las amenazas también le han llegado a través de sus redes sociales, donde lo han encarado y amenazado por su posición respecto a la inoculación masiva.

“Hice una denuncia esta jornada, porque me parece que se están extralimitando, que está imponiendo y cuestionan una política fundamental que salva vidas, que nos permitiría erradicar el virus”, agregó.

El parlamentario explicó que se reunirá con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado por este tema y descartó pedir resguardo policial.

“Tengo una reunión pendiente con el ministro del Interior, hoy hice una denuncia en el Ministerio Público a través de la PDI. Y vamos a hacer todas las acciones. No tienen derecho a tergiversar, a mentir, porque la vacuna puede salvar vidas”, cerró.