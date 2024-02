Gloria Hutt tras el llamado de Vallejo a reponer fórmula 3 y 3 por pensiones “en honor” a Piñera: “Me parece una utilización mañosa de la figura del presidente”

Esta mañana la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, se refirió al llamado de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, a reponer la fórmula de 3 y 3 por pensiones “en honor” al expresidente Sebastián Piñera. Los dichos de la secretaria de Estado “fueron mal recibidos”, aseguró Hutt.

Este miércoles, la ministra Vallejo, quien se encontraba en una de sus actividades como ministra de enlace en la región de Valparaíso, emplazó a la oposición a reponer la fórmula del 3% y 3% en cuanto a la reforma previsional, instando a que el proyecto avance en el Senado.

“La fórmula del 3 y 3 fue una fórmula que propuso en su entonces Sebastián Piñera, pero que la actual oposición rechazó y, por lo tanto, yo creo que en honor a la voluntad de acuerdos que se construyó por parte del presidente Sebastián Piñera, sería bueno reponer la fórmula del 3 y 3 en el Senado en el marco de la discusión de la reforma de pensiones”, señaló Vallejo.

Cabe mencionar que la fórmula propuesta por el gobierno de Boric contempla que del 6% de cotización extra con cargo al empleador, se divida en 3% para cuentas individuales y el otro 3% para un fondo solidario. Pero lo que va a las cuentas individuales no va a parar íntegramente al ahorro individual de cada persona, ya que el 2,1% se destinará directo a la cuenta individual y con el 0,9% restante se hará solidaridad intrageneracional.

En cambio, la fórmula de Piñera contemplaba que del 6% extra, un 3% se destinaría a cuentas individuales, y el restante 3% a un fondo común denominado Programa de Ahorro Colectivo Solidario (PACS) que se creaba.

Bajo ese escenario y tras la declaración de Vallejo, la timonel Evópoli, quien además se desempeñó como ministra de Transporte en la segunda administración de Piñera, sostuvo que “es impresentable lo que hizo la ministra Vallejo ayer. Ella sabe perfectamente que ese 3-3 se presentó cuando no había pensión garantizada universal. No había un componente solidario con financiamiento central que ha sido tremendamente valorado por las personas”.

En esa línea, criticó la mención al exmandatario. “Volver a usar la figura del presidente Piñera para usar malamente ese argumento que es el que ellos están buscando, me parece que es algo que no se hace. Uno tiene que tener un mínimo de seriedad”, señaló en conversación con Radio Pauta.

“No puedo creer que siendo vocera de gobierno no sepa que el escenario del 3 y 3 era completamente distinto de lo que es ahora. Entonces, creo que eso tampoco ayuda a generar confianza, porque hay realmente una utilización mañosa de lo que fue la presentación del presidente Piñera”, sentenció la exministra.

Bajo ese marco comentó que las palabras de la vocera de gobierno fueron “mal recibidas”, esto “porque usa la figura del presidente y la usa malamente. Y creo que eso es algo que no ayuda y además no se hace. Eso no se hace”, enfatizó.

“Me parece una utilización mañosa de la figura del presidente (Piñera), con la cual muchas personas están sintonizando de manera muy contundente, para en el fondo, dejar instalado que no se está siguiendo su visión o su voluntad y que coincidiría más con la que está presentando el Ejecutivo y todo eso completamente distorsionado. Eso no es así. Cuando él presentó el 3y 3 no existía la pensión garantizada universal”, cerró.