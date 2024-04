Gobierno condena incidente en Lo Valledor y llama al Congreso a despachar proyectos en materia de seguridad pendientes

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, condenó el grave incidente ocurrido en horas de esta mañana en el mercado Lo Valledor, ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El hecho ocurrió cerca de las 8.30 horas, cuando una mujer que había sido detenida por Carabineros, arrebató un arma de fuego a un vigilante privado y disparó en contra de dos personas.

En el incidente resultaron heridos un guardia de seguridad del mercado y un camarógrafo. Una tercera persona habría resultado herida con una esquirla.

Mientras se encontraba en medio de una pauta, el titular de la Segpres se refirió a lo sucedido en Lo Valledor.

“Lo que voy a señalar no corresponde a información oficial ni nada por el estilo, porque estábamos en esta actividad a la cual voy a hacer mención posteriormente, y por tanto. no tengo conocimiento del detalle de lo acontecido. Las autoridades correspondientes se van a pronunciar cuando corresponda”, advirtió.

Y luego señaló: “Quisiera en primer lugar condenar estos hechos y por cierto expresar nuestra solidaridad a las personas que han resultado heridas. Según se me ha informado se trataría de un periodista de la institución y un guardia. Insisto, esta no es información oficial, es lo que me han señalado los propios periodistas, pero es muy importante señalar que hechos de esta naturaleza deben ser condenados, esclarecidos, y la autora de los mismos tiene que responder ante la justicia, porque tenemos que erradicar toda forma de violencia en nuestro país”.

Mujer detenida en Lo Valledor disparó en contra de dos personas.

En esa misma línea, apuntó a los proyectos en materia de seguridad que ha impulsado el Ejecutivo y que se encuentran en tramitación en el Congreso.

“Por eso hemos impulsado una ambiciosa agenda de seguridad y vamos a seguir impulsándola. Reiteramos el llamado para que el Congreso Nacional despache con celeridad los proyectos de ley que están pendientes dentro de la agenda de seguridad y nos parece que es muy importante para el futuro”, recalcó.

Según estaba previsto, esta tarde se realizará una reunión de las autoridades de Interior con gerentes de Lo Valledor y La Vega para tratar temas de seguridad en ambos mercados.

El incidente de esta mañana se produce en el primer día de las nuevas medidas de seguridad instaladas por la propia administración del mercado. Entre ellas, la solicitud de cédula de identidad para ingresar.

Mujer detenida en Lo Valledor.

El hecho quedó registrado en las cámaras de televisión de los matinales. En las imágenes se puede apreciar que la mujer se encontraba retenida por un guardia, con sus manos en la espalda.

En ese momento, estirando su mano arrebató la pistola y percutó seis disparos. Una de esas balas dio en la pierna de otro guardia que estaba secundando a su colega y también al profesional de las comunicaciones.

De acuerdo a Carabineros, la detenida tiene 54 años, es chilena y cuenta con antecedentes policiales. Suele frecuentar el sector y vive en situación de calle.