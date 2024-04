Vodanovic (PS) por liderazgo de la Cámara: “El PC tiene el legítimo derecho, como cualquier otro partido, a presidir”

La presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, abordó este domingo el cumplimiento al acuerdo admirativo en la Cámara de Diputados que establece que le correspondería al Partido Comunista (PC) presidir la corporación, según un acuerdo administrativo de las bancadas, asegurando que la colectividad “tiene el legítimo derecho” a hacerlo.

En entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, la senadora abordó la situación ocurrida en el Senado y que terminó con la presidencia de su par de Renovación Nacional (RN) José García Ruminot y Matías Walker (Demócratas) en la vicepresidencia, luego de que se rompiera el acuerdo que establecía que era el turno de un PPD.

En ese sentido, Vodanovic aseguró que “nosotros como PS vamos a pedir que se respete la palabra. Nuestros diputados están trabajando en eso y esa es la convicción que tenemos, de que los acuerdos se hacen para cumplirlos”.

Respecto a las negociaciones actuales que podrían llevar al Partido de la Gente (PDG) a liderar la Cámara Baja, la senadora afirmó que “los que han estado presentes son los diputados. He hablado con el jefe de la bancada Daniel Melo y él está en cumplir con el Partido Comunista”.

“Lo que necesitamos nosotros es recuperar la confianza, no puede ser que cada vez que hay que cumplir los acuerdos, estemos justificando que ahora, como en el Senado no se cumplió, vamos a permitir que no se cumpla en ninguna parte”, remarcó.

“Vamos a hacer lo que haya que hacer (...) El PC tiene el legítimo derecho, como cualquier otro partido, a presidir la Cámara. Si ese fue el acuerdo, habrá que insistir en ello”, sostuvo.

Llamado a la movilización social

De igual forma, la timonel socialista abordó las palabras de su par PC Daniel Núñez, asegurando que “no cree” que la movilización social sea la solución a los problemas en la agenda legislativa del gobierno, que incluye reformas al sistema de pensiones y también tributaria.

El senador Núñez recientemente instó al gobierno a “convocar a la presión de la ciudadanía” para sacar adelante las reformas, debido a que “en el Senado hay un quiebre brutal”. Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo debe “ver qué cosas puede hacer por la vía de decretos”.

En ese sentido, Vodanovic planteó que “este llamado a la movilización social, sí es cierto, esta llamada ‘calle’ tiene algo que decir, pero ¿es la solución? No creo que sea la solución porque finalmente hoy tenemos un problema estructural de falta de diálogo de todo tipo, entonces el diálogo tiene que estar en el centro de la solución”.

También, planteó que el llamado del Partido Comunista (PC) no es primera vez que ocurre: “No es primera vez que lo hace el PC, lo hizo en el gobierno de Bachelet también”, con la recordada frase de “un pie en la calle y otro en La Moneda”, que en 2015 acuñó el fallecido timonel Guillermo Teillier.

“Los pies tienen que estar donde está la cabeza y la cabeza tiene que estar orientada a soluciones”, sostuvo la senadora al respecto y agregó que “el Parlamento es parte de la solución, como lo es el gobierno”.

“Aquí se espeta mucho y se pone al PC en esto, yo no comparto esa posición. No comparto como única vía de solución, ahora, tampoco quiere decir que no pueda haber manifestación social, la manifestación social es un derecho consagrado constitucionalmente, la manifestación pacífica, la libertad de expresión, los ciudadanos, los jubilados, tienen derecho a expresarse, por cierto, que lo tienen”, declaró la legisladora y agregó que “ahora, si nosotros pensamos o se ha tratado de demostrar que el PC está llamando a un nuevo estallido social, no sé”.

En relación con las reformas previsional y tributaria, acusó que “nadie habla de lo que está ocurriendo, que no tenemos soluciones porque tenemos a una derecha atrincherada, una derecha que no propone nada, solo se niega a avanzar en las soluciones”.

Finalmente, consultada por el llamado al gobierno que hizo su par del PC, la socialista puntualizó que “la movilización social no se puede demonizar, si la verdad es que la gente tiene derecho a opinar. Los partidos políticos somos un instrumento, somos parte de la democracia, pero no somos la única vía de canalizar esto. Están las organizaciones sociales y de trabajadores, pero claro, puede ser en el sentido de cómo movemos las fuerzas para que efectivamente haya y se tome consciencia de tenemos un problema y que hay que solucionarlo”.