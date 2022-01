Guillermo Teillier, presidente del PC, sobre integrantes del gabinete de Gabriel Boric: “Espero que todos contribuyan a cumplir el programa de gobierno”

“Tenemos un propósito que es cumplir el programa y todas las medidas que se han tomado son para eso”, afirmó este viernes el presidente del Partido Comunista (PC) Guillermo Teillier, previo a la presentación del gabinete que acompañará en su mandato a Gabriel Boric.

“Espero que todos contribuyan a cumplir el programa de gobierno, ese es nuestro norte”, dijo el diputado PC al llegar a la ceremonia en la Quinta Normal en referencia a los nombres de los futuros ministros.

Teillier afirmó que desconocía los nombres, sin embargo, aseguró que “estamos de acuerdo con este gabinete de amplitud”.

“Vengo con toda curiosidad y entusiasmo a escuchar los nombres de las y los nuevos ministros, porque no los conozco, no sé sus nombres”, aseguró.

Desde que el candidato de su partido, Daniel Jadue, perdió en la primaria presidencial de Apruebo Dignidad con Gabriel Boric, Teillier ha insistido en mantener el programa, algo que generó tensión en la campaña de segunda vuelta, cuando señaló que no había tiempo de ajustes programáticos, mientras el comando de Boric anunciaba modificaciones.

“Matemáticas”

El diputado Gonzalo Winter aclaró en entrevista con TVN que las figuras partidos de otros bloques en el gabinete no representa un cogobierno “porque los ministros son invitados”.

“Si el presidente Boric se hubiese atrincherado en Apruebo Dignidad, eso sería necesariamente renunciar al programa porque ninguna de las reformas se podrían hacer”, sostuvo, afirmando que “esta es la única forma de llevar a cabo el programa de Apruebo Dignidad”.

“Uno no tiene que tener ninguna claudicación ideológica, uno sabe quién es uno, pero cuando tu programa requiere hacerse con leyes y las leyes requieren votos y en el Congreso los votos no se pesan sino que se cuentan tu tiene que ir a las matemáticas y las matemáticas dicen que nunca desde el año 90 un gobierno había tenido tan pocos votos en el Congreso, Apruebo Dignidad tiene 37 votos, Nuevo Pacto Social tiene 37 votos en la Cámara de Diputados, juntos son 74 votos e inclusive no alcanza, faltan para el número mágico que es 84″, explicó.