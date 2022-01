Gutiérrez (PC) sobre presencia de la exConcertación en gabinete de Boric: “No puede uno menos que felicitar al Partido Socialista, qué manera de ganar perdiendo”

“Las críticas que pueda tener no tiene ningún sentido hacerlas hoy, solo decir no más que espero que este gabinete esté a la altura de las circunstancias requeridas por nuestros pueblos”. Esas fueron las palabras con las que el convencional del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, abordó la presentación del gabinete ministerial del Presidente electo, Gabriel Boric.

Este viernes 21 de enero, el frenteamplista anunció a los veinticuatro miembros que liderarán cada cartera a partir del 11 de marzo. Entre los elegidos, hay figuras de la exConcertación, como los socialistas Maya Fernández en el Ministerio de la Defensa, Carlos Montes en Vivienda y Antonia Urrejola en la Cancillería; la PPD Jeanette Vega en Desarrollo Social; y en Minería la militante del Partido Radical, Marcela Hernando.

Sobre la decisión de incluir a partidos de la coalición que gobernó Chile entre 1990 y 2010 en el equipo ministerial de Boric, Gutiérrez aseguró que se “sorprendió” y apuntó al PS.

“No sabía que Apruebo Dignidad tenía un acuerdo con la exConcertación, entonces me sorprendí un poco, pero bueno, no puede uno menos que felicitar al Partido Socialista, qué manera de ganar perdiendo”, expresó el exdiputado.

Pero reconoció que “son equilibrios que tiene que haber considerado el Presidente electo. Él es el que fijó este gabinete y, por último, él es el responsable de haberlo hecho”, y agregó: “Dice que es en función de lo que pase en el Parlamento”.

Los militantes del PC -misma tienda política de Gutiérrez- que asumirán una cartera en marzo son tres: Camila Vallejo como vocera de gobierno, Flavio Salazar en el Ministerio de Ciencia y Jeannette Jara será titular del Trabajo.

Sobre aquellas nominaciones, el convencional declaró que son propias de las conversaciones que mantuvo el Presidente electo con el PC y aseguró que “no tengo nada que objetar de lo que mi partido planteó como sus candidatos, a los que Gabriel -a final del día- les dio su apoyo”.

Respecto a la relación que se mantenga entre los distintos ministros designados en el futuro gobierno, el constituyente por el distrito 2 aseguró que “no creo que haya tensiones” y puntualizó en el caso de la Convención Constitucional.

“Espero que lo que hemos visto acá en esta Convención entre Frente Amplio, socialista y nosotros (PC) no se repita en el gobierno. Espero que el Presidente electo sepa entender que, a veces, hay tensiones, pero yo creo en la inteligencia de Gabriel Boric así que espero que todo vaya bien”, complementó.

“Todos sabemos que Giorgio está para grandes cosas”

Para la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Boric nombró a Giorgio Jackson, su hombre más cercano y parte de su círculo de hierro.

La designación del diputado de RD causó buena impresión por parte del convencional PC, quien aseguró que “Giorgio conoce bien el trabajo parlamentario”.

“Él fue parte de ese Parlamento, así como lo fui yo también en tres periodos consecutivos. En consecuencia, él va a ser un muy buen trabajo de coordinación con un Parlamento que va a ser complejo. Todos sabemos que hay un fuerza relevante de parte de la derecha y una fuerza de derecha republicana que todavía es mucho más compleja al interior de ese Congreso. Creo que no va a estar fácil, pero todos sabemos que Giorgio está para grandes cosas”, concluyó.

Más temprano, el presidente del PC, Guillermo Teillier, también abordó la ampliación del espectro de Apruebo Dignidad para incluir a otros partidos en el gabinete.

Al respecto, planteó que “aquí hay una disposición del Presidente de la República que todos los partidos apoyamos y es que tenía que ampliarse la base de apoyo del gobierno, por eso integró en el gabinete a otros partidos que no son de Apruebo Dignidad y nosotros estuvimos de acuerdo en eso, porque van a haber dificultades, es complejo el empate que existe en la práctica en el Congreso y no tenemos las fuerzas suficientes como Apruebo Dignidad para aprobar las leyes así que veremos como resulta”.