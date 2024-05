Jorge Sharp critica al Frente Amplio por pactar con la DC para competir en Valparaíso

En entrevista matinal con Tele 13 Radio este lunes, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, criticó la postura del Frente Amplio de cara a la elecciones municipales en la Ciudad Puerto y tras su decisión de no postularse para un tercer periodo en la comuna.

“El Frente Amplio ha ido convirtiéndose en una fuerza que más bien tiende a resignarse ante la dificultad del escenario político más que a tratar de abordarlo con fuerza e intentar revertirlo. Más bien, a mi juicio, representan a una izquierda más resignada ante la dificultad que supone impulsar un paquete, un conjunto, de reformas, de transformaciones”, sostuvo.

En noviembre de 2019, el alcalde de Valparaíso encabezó una masiva renuncia de militantes de Convergencia Social, la colectividad que fundó junto al Presidente Gabriel Boric, en medio de tensiones por la participación del entonces diputado en el acuerdo por una nueva Constitución.

Sharp criticó a sus exsocios por haber pactado con la DC para competir por el municipio porteño, aludiendo a la administración de Hernán Pinto, militante falangista fallecido hace unos años que fue alcalde de Valparaíso durante tres periodos, entre 1992 y 2004, y la de Aldo Cornejo, también DC que encabezó el municipio hasta 2008, para ceder el cargo al UDI Jorge Castro.

“A mí me hubiese gustado un actuar mucho más generoso de parte del oficialismo y en particular del Frente Amplio, en el sentido de que ellos saben que el proyecto más consolidado y la opción ganadora es la opción que encabeza la Alcaldía Ciudadana, que es el proyecto de gobierno local que ha estado al frente del municipio durante los últimos ocho años. Y ellos sabían además que hacer una alianza con los partidos que fueron responsables de la compleja situación en la que se encuentra la ciudad durante muchos años, dentro de ellos la Democracia Cristiana, no era el mejor”, aseguró.

En las primarias del oficialismo competirán seis candidatos: Guillermo de la Maza (DC), Boris Kúleba (PS), Camila Nieto (CS), Consuelo Requena (FRVS), Sebastián Tobar (PL) y Omar Valdivia (PPD).

En tanto, Carla Meyer, la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Valparaíso, es la carta que está apoyando Sharp, para dar continuidad a su idea de Alcaldía Ciudadana, en un proyecto “diferente al del oficialismo”, aseguró el actual militante del Movimiento Transformar Chile.

En esa línea, el jefe comunal manifestó que se quieren convertir en una alternativa ante la oposición y el actual gobierno, pensando en las elecciones presidencial y parlamentaria del año que viene.

Construir una alternativa y discutir programa para la presidencial

Consultado si analiza postular al Senado, Sharp dijo que su interés es “contribuir a la construcción de una nueva fuerza política que se presente como alternativa al oficialismo y a la oposición. Y para eso hay que trabajar mucho”.

“Pienso que hay un gran campo de fuerzas, que no se identifica ni con el oficialismo ni con la oposición, que son partidos en formación, movimientos sociales, dirigentes y dirigentes sociales, muchísimos independientes, gente que hoy día, por ejemplo, gobierna alcaldías o son concejales o concejalas, pero son independientes, que no tienen un domicilio político y creo que ahí hay un lugar interesante. Yo creo que luego de las municipales va a haber que discutir, todo este campo de gente que es muy grande, más grande del que parece, discutir un programa de cara a la elección 2025, es decir, un programa presidencial de cara a la elección del 2025. Entonces me interesa contribuir a ese proceso desde el lugar que sea”, señaló.