La arremetida de José Antonio Kast contra Chong: “Un fiscal no puede ser un activista político”

En una entrevista matinal con radio Infinita este lunes, el fundador y excandidado del Partido Republicano a La Moneda, José Antonio Kast, calificó de “ideologizado” el trabajo de Ximena Chong, persecutora de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte que lidera una serie de investigaciones del Ministerio Público por presuntos delitos de uniformados en el contexto de las protestas tras el 18 de octubre de 2019.

Entre esas indagatorias figura, por ejemplo, la que se desarrolló contra el expresidente Sebastián Piñera, el caso por presunta responsabilidad de mando del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el del exuniformado Sebastián Zamora, acusado de arrojar a un adolescente de 16 años, desde el puente Pío Nono hacia el cauce del río Mapocho el 2 de octubre de 2020. En enero de este año, Zamora rechazó el acuerdo de realizar un procedimiento abreviado y pidió ir a juicio oral.

Kast también apuntó contra el superior de Chong, el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz y dijo extrañar “un rol claro” del Presidente Gabriel Boric ante las actuaciones de los persecutores.

“¿Cómo es posible que fiscales ideologizados sigan persiguiendo a quienes están para cuidarnos y que nos han cuidado? El tema de la fiscal Chong y el fiscal Armendariz. La fiscal Chong ha derrochado una cantidad de recursos para tratar de encarcelar al carabinero Zamora, impresionante, increíble. Y de repente, se le cae todo. Y cuando ya se le cae todo le ofrecen una salida alternativa. Y el carabinero Zamora dice: ‘no, ustedes me quitaron mi vocación, me quitaron mi trabajo, destruyeron parte de mi vida, vamos a juicio oral y ahí nos vemos’. Eso es convicción. No como la fiscal Chong que acusa, apunta con el dedo y además usa sus redes sociales y circula en manifestaciones como una activista política”, aseguró.

“Ahí yo echo de menos un rol claro del Presidente. No para intervenir en el Ministerio Público, pero para representarle a la autoridad del Ministerio Público que un fiscal no puede ser un activista político”, sostuvo el exdiputado Kast.

Desde el Partido Republicano fundamentan en una desconfianza con el Ministerio Público su apoyo a que el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en contextos especiales, como estado de excepción, considere que cualquier eventual delito de uniformados sea juzgado por tribunales militares. Una indicación en esa línea fue declarada inadmisible en el trámite del proyecto en la Cámara de Diputados y la oposición evalúa reponerla en el Senado.