La noche negra de La Moneda y la derrota más sentida del oficialismo

Hace 2 horas

16 de mayo del 2021/SANTIAGO El Presidente de la Republica, Sebastian Piñera, realiza un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, tras conocer los resultados de las votaciones de constituyentes, gobernadores y municipales 2021. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Ni ganadores ni candidatos fallidos llegaron ayer a la sede de gobierno para analizar el magro resultado electoral de la jornada. Apenas rodeado de su gabinete, el Presidente Piñera tomó nota del desenlace: No se logró el tercio de constituyentes, se perdieron alcaldías emblemáticas -algunas inesperadas- y no se pasó a segunda vuelta en la carrera de gobernadores, incluso en la Región Metropolitana. Mientras en Chile Vamos se comenzaba a calibrar la derrota, que compromete el escenario presidencial, el Mandatario señaló que "no estamos sintonizando con las demandas de la ciudadanía" y se declaró en estado de reflexión. Ahora en el oficialismo se presiona por un cambio de rumbo que puede incluir un nuevo ajuste en el gabinete.