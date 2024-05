Las definiciones de Matthei ante una posible alianza con Republicanos, Amarillos y Demócratas

La alcaldesa de Providencia y carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, en entrevista con La Tercera fue consultada por su postura ante una posible alianza que incluya desde el Partido Republicano hasta Demócratas.

Aunque evitó dar certezas sobre las futuras definiciones, aseguró que “parto de la base de que Demócratas y Amarillos son de centroizquierda. Me parece muy bien que armen su proyecto político y su programa desde ese punto de vista. Y qué bueno sería que nos pudiéramos entender súper bien con ellos”.

En esa misma línea, al ser consultada si iría a primarias con estos partidos, precisó que “siento que son preguntas que no son de ahora. Todavía es política ficción. Primero hay que ver quiénes son los posibles candidatos, cuánto pesan. O sea, falta demasiada información”.

Sin embargo, el escenario con el partido que fundó José Antonio Kast es más áspero: “Tengo claro que republicanos es una cosa totalmente distinta. ¿Cómo se puede trabajar en forma conjunta? ¿Cómo se puede articular una acción conjunta? En algunos casos será por pacto, en otros casos será... no sé”.

23 Mayo 2024 Entrevista a Evelyn Matthei, Alcaldesa de Providencia. Foto: Andres Perez

José Antonio Kast en primera vuelta

Sobre la carrera presidencial con su posible competidor, el republicano José Antonio Kast, aseguró que tiene un punto en su contra: el voto femenino.

Aunque, manifestó que “no sé si le va a impedir. Porque todo depende de las circunstancias, de quiénes son los rivales, etc. Pero que sí se va a hacer muy difícil, sí se va a hacer muy difícil”.

Y advirtió que “no me cabe duda que irá directo a la primera vuelta. Las cosas son así. Y yo, de las cosas que he aprendido tanto en política como en economía, es que uno tiene que reconocer cómo son las cosas”.