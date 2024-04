“Los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos”: repudian declaración de diputada Cordero en Comisión de Salud

“Si hay alguien que no se suicida son los esquizofrénicos, los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos, que los tienen que aguantar. Perdón, a pesar de que soy psiquiatra”.

Esta fue la frase que pronunció la diputada María Luisa Cordero (IND-RN) en el marco de la discusión de Ley Corta de Isapres que se discutió desde las 15 horas de este lunes en la Comisión de Salud de la Cámara Baja.

Previamente, en la referida instancia presidida por la diputada Ana María Gazmuri (PAH), se abordabanuna serie de enfermedades que pudieran colapsar la salud pública, en el caso de una eventual quiebra de las aseguradoras privadas.

En ese contexto, la legisladora por el distrito N°10 de la Región Metropolitana emitió tales declaraciones, siendo rápidamente increpada por su par Hernán Palma (IND), calificando la intervención de la psiquiatra como “una falta de respeto”.

“Yo tengo una hija esquizofrénica y créame que no tengo ganas de suicidarme, doctora Cordero. No lo puedo soportar. Su ironía no me hace ningún chiste. Encuentro que este espacio ha llegado a límites insostenibles (…) No le voy a aceptar esto”, dijo el parlamentario.

Tras responderle a Cordero, Palma se retiró de la instancia, mientras que Gazmuri decidió suspender la sesión.

La situación no dejó indiferentes tanto a los presentes como a otros parlamentarios, quienes por medio de sus redes sociales repudiaron los dichos de la diputada Cordero.

Al respecto, el diputado Andrés Giordano (IND) consideró como “indolente” la actitud de su par, manifestando su apoyo al diputado Palma “y a todos quienes estén siendo violentados por estas crueles palabras”.

Asimismo, la diputada Emilia Schneider (CS) cuestionó: “cuál es el aporte de la diputada Cordero? Se dedica a las polémicas y a insultar, pero no le conocemos ningún aporte al país o a nuestro distrito. Señora @DraMLCordero, esto no es farándula, haga la pega y corte la violencia y el show”.