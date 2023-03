“Los únicos que van a estar en la franja electoral son los candidatos”: RN se suma a la UDI y descarta presencia de figuras presidenciales en campaña

Este jueves, Renovación Nacional (RN) dio conocer los principios que defenderán los 32 candidatos -16 hombres y 16 mujeres- del partido que competirán por un cupo al Consejo Constitucional, elección fijada para el próximo 7 de mayo.

En ese contexto, el senador Francisco Chahuán, timonel de RN, descartó la presencia de figuras presidenciales en la franja electoral que prepara el conglomerado Chile Seguro para los comicios que definirán quién integrará el órgano constituyente.

“Hemos sido firmes y categóricos, los protagonistas son las 16 mujeres y los 16 hombres que van a defender una propuesta programática. Este no es el momento de presidencializar un órgano que tiene por objeto cerrar un ciclo constitucional para una buena y nueva Constitución para Chile”, fue el llamado del legislador RN.

En la misma línea, Chahuán aludió a las declaraciones de expresidente Sebastián Piñera, quien este miércoles confirmó que no asumiría un rol protagónico en el nuevo proceso constituyente. “Como a una gran mayoría de chilenos y a mí como expresidente, me interesa, me compromete, me preocupa que Chile pueda lograr por fin una Constitución que nos una, que sea legítima, que sea respetable y que sea respetada por todo y en eso voy a estar trabajando con mucha intensidad, pero no en la primera línea comunicacional”, despejó el exjefe de Estado.

“Los protagonistas son los que están acá, las mujeres y los hombres que van a defender una propuesta programática y además el propio presidente Piñera ha sostenido que él va a mantenerse en segunda línea, los únicos que van a estar en la franja electoral son los candidatos, justamente nuestros hombres y mujeres que van a dar una lucha potente para defender el marco de libertades y seguridades que el país necesita.

La postura fijada por Chahuán se da un día después de que sur par de la UDI, el senador Javier Macaya, despejara que tampoco usarían figuras presidenciales en la franja electoral. En la presentación de los candidatos gremialistas, la secretaria general de la colectividad, María José Hoffmann, también señaló que la disputa por un cupo en el Consejo sería una “campaña de continuidad del Rechazo”.

“Nosotros no vamos a utilizar ninguna figura presidencial (...), tiene que ser una campaña que le va a dar continuidad y por eso hicimos un esfuerzo tan grande en ir unidos, porque esta es la campaña de la continuidad del Rechazo y es lo que queremos hoy día mantener, por lo tanto no va a haber ninguna figura tradicional en esta nueva etapa”, detalló la exdiputada gremialista.