“Trabajando con intensidad, pero no en la primera línea comunicacional”: Piñera despeja rol que espera tener en proceso constituyente

En el marco del seminario ‘Gobernar: ¿es educar?’, organizado por la Fundación Futuro, creada en 1993 por el expresidente Sebastián Piñera y dirigida por su hermana Magdalena Piñera Echeñique, el otrora mandatario se refirió a temas de actualidad y descartó participar de manera protagónica en el nuevo proceso constituyente.

“Como a una gran mayoría de chilenos y a mí como expresidente, me interesa, me compromete, me preocupa que Chile pueda lograr por fin una Constitución que nos una, que sea legítima, que sea respetable y que sea respetada por todo y en eso voy a estar trabajando con mucha intensidad, pero no en la primera línea comunicacional”, confirmó el exjefe de Estado en dos periodos.

Hasta ahora, Piñera no se había referido públicamente a cuál iba a ser su rol en el nuevo proceso constituyente. Durante los meses previos, había sostenido reuniones con los partidos de Chile Vamos y Demócratas donde había abordado las nuevas tratativas para alcanzar una nueva Constitución, donde según algunos había mostrado disposición a colaborar “pero como algo consultivo”, más que como integrante del futuro Consejo Constitucional o miembro de la Comisión Experta que redactará el anteproyecto constitucional.

“Creo que los expresidentes de la República que les tocó gobernar Chile acumulan una experiencia muy valiosa (...) tienen mucho que aportar. Por eso que los expresidentes puedan dar una opinión respecto de la reforma constitucional, respecto de cómo enfrentar grandes problemas como la sequía, el cambio climático, o la modernización del Estado, yo creo que sería muy valioso”, había manifestado Sebastián Piñera el 22 de diciembre tras participar en la comisión Desafíos del Futuro del Senado.

Finalmente, el exjefe de Estado despejó este miércoles cuál será la participación que espera asumir en el proceso constituyente en curso, que está pronto a tener la primera sesión de la Comisión Experta.

Cambio de gabinete y militares en la frontera

Entre los panelistas que participaron en el seminario -además del expresidente Piñera- estuvieron presentes tres exministros de Educación: Mariana Aylwin (gobierno de Lagos), Raúl Figueroa (gobierno de Piñera II) y Adriana Delpiano (gobierno de Bachelet II). También estaba contemplada la participación del actual titular de la cartera, Marco Antonio Ávila, quien se excusó de participar pues tenía agendado un viaje a La Araucanía para supervisar la reconstrucción de escuelas afectadas por los incendios forestales.

En su alocución tras exponer sobre los actuales problemas que atraviesa el sistema educacional, Sebastián Piñera tuvo tiempo para referirse a algunos temas de la contingencia, como cambio de gabinete y despliegue de militares en las fronteras de la Macrozona Norte.

“Recuerdo cuando era presidente cómo me molestaba cuando a uno lo pauteaban, por tanto tengo una solidaridad con el Presidente Boric, él sabrá cuándo, cómo, dónde y quiénes. Pero sí creo que si lo piensa hacer, que lo haga pronto a que lo postergue”, dijo Piñera entre risas de los presentes.

Consultado respecto al despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas, el expresidente recordó que en su gobierno dictaron el Decreto 265 que autorizó a las Fuerzas Armadas para colaborar con las autoridades civiles y policiales en el control de la migración irregular en el norte del país. Medida con la cual estableció un paralelismo con la actual Ley de Infraestructura Crítica impulsaba por el gobierno de Gabriel Boric que permite también la presencia de efectivos militares en la frontera.

“Nos pusimos el propósito de combatir con mucha fuerza la inmigración ilegal, y recuerdo que hicimos esfuerzos muy grandes como el Decreto 265 que permitió que las Fuerzas Armadas pudieran participar y colaborar con Carabineros en la protección de nuestra frontera (...). Espero que este esfuerzo que está haciendo el actual gobierno, que es una continuidad de lo que hicimos en el gobierno anterior, a pesar de que en esos tiempos hubo mucha oposición a proteger nuestras fronteras de parte de quien hoy son gobierno, tenga éxito porque eso le hace bien y es lo que Chile necesita”, lanzó Piñera.